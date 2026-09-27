Curso de inglés gratis en Bogotá: así puede inscribirse y empezar en octubre

Las personas interesadas en mejorar sus conocimientos de inglés tendrán una nueva opción gratuita en Bogotá.

La Alcaldía Local de Suba, mediante una alianza con el SENA, abrió las inscripciones para un Curso de inglés presencial dirigido a quienes ya cuentan con bases en este idioma y quieren ganar mayor seguridad al momento de comunicarse.

La convocatoria está pensada para jóvenes, adultos y personas mayores de 14 años que busquen fortalecer aspectos como la construcción de frases y el manejo de estructuras gramaticales. Las clases comenzarán el jueves 15 de octubre de 2026 y se extenderán hasta el lunes 23 de noviembre.



A diferencia de otras alternativas de formación que pueden desarrollarse de manera virtual, esta capacitación será completamente presencial. Por eso, quienes sean admitidos deberán desplazarse hasta el lugar establecido por la convocatoria para participar en las jornadas junto al instructor.



Curso de inglés: fechas, horarios y lugar de las clases

El Curso de inglés tendrá clases los lunes y jueves, en una jornada que comenzará a las 9:00 a. m. y terminará a las 12:00 del mediodía.

Las sesiones se realizarán en el centro de Experiencia TIC – Casa de la Participación, ubicado en la Calle 147 # 90-74, en Bogotá. El espacio destinado para las actividades será el segundo piso del lugar.

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De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Suba, el objetivo es que los participantes puedan avanzar desde los conocimientos básicos que ya tienen y adquirir mayores herramientas para expresarse en inglés.

La formación busca especialmente fortalecer la capacidad de construir frases más completas, mejorar el manejo de la gramática y facilitar que los estudiantes puedan desenvolverse con mayor seguridad en situaciones de su rutina.

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¿Quiénes pueden inscribirse al Curso de inglés?

Uno de los puntos que deben revisar los interesados antes de diligenciar la inscripción son los requisitos establecidos para esta convocatoria.

El programa está dirigido a personas mayores de 14 años, por lo que pueden participar tanto jóvenes como adultos que estén interesados en ampliar sus conocimientos del idioma.

Además, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Estar inscritos en la plataforma SENA SOFIA PLUS.

Ser mayores de 14 años.

En el caso de los menores de edad, diligenciar el tratamiento de datos personales.

Los menores también deberán anexar un documento de identidad legible de su acudiente.

Estos requisitos son importantes para completar correctamente la solicitud y avanzar en el proceso de selección.

¿Cómo inscribirse al Curso de inglés gratis?

El proceso de inscripción se realiza a partir de la publicación oficial de la convocatoria. Allí, las personas interesadas encontrarán un código QR y un enlace para acceder al formulario.

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Una vez ingresen, deberán diligenciar los datos solicitados en pantalla. Después de revisar la información registrada, tendrán que seleccionar el botón ‘Guardar’ para enviar la solicitud.

A partir de ese momento, será la Alcaldía Local de Suba la encargada de comunicarse con cada persona para informar si fue admitida al programa.

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Por esta razón, quienes quieran participar deben revisar cuidadosamente los datos registrados durante la inscripción y tener en cuenta que completar el formulario no significa que la admisión sea automática.

El inicio de las clases está programado para el 15 de octubre de 2026, por lo que los interesados en aprovechar este Curso de inglés gratuito y presencial deberán consultar la publicación oficial, cumplir con los requisitos y completar el formulario indicado.

La convocatoria representa una alternativa de formación para quienes ya tienen conocimientos básicos del idioma y buscan reforzar su capacidad para construir frases, manejar estructuras gramaticales y desenvolverse con mayor seguridad en inglés.