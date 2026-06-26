Cursos gratis para motociclistas: inscripción y paso a paso para participar

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito se encuentran organizando una jornada especial para todos los usuarios de moto en la capital. Este evento busca que fortalezcas tus habilidades al volante y adoptes conductas responsables para cuidar tu vida siempre.

La cita es este sábado 27 de junio de 2026 en la localidad de Ciudad Bolívar. Deberás acudir a la avenida Villavicencio con carrera 38, específicamente en la bahía frente a la Casa de la Cultura. El horario establecido para la actividad es de 7:30 a. m. a 12:00 m.

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Esta iniciativa gratuita forma parte de la Estrategia Distrital de Seguridad Vial. Su gran objetivo es disminuir los siniestros de tránsito en Bogotá mediante la formación y sensibilización. Se busca que los conductores mejoren sus competencias en la red vial urbana.



Durante la capacitación, recibirás orientación experta sobre la normatividad de tránsito vigente. También aprenderás técnicas de conducción segura e identificarás los factores de riesgo. El uso adecuado de los elementos de protección personal será un tema fundamental.

Las autoridades han diseñado ejercicios prácticos que recrean situaciones cotidianas en las vías. Podrás perfeccionar técnicas de frenado de emergencia y maniobrabilidad en un espacio controlado. Los instructores calificados te guiarán para mejorar tus destrezas reales.

¿Cómo inscribirse al curso gratuito para motociclistas en Bogotá?

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El proceso de registro es totalmente virtual, rápido y no tiene costo para los interesados. Debes ingresar al portal oficial de la Secretaría de Movilidad y buscar la sección de cursos. Allí encontrarás el formulario digital habilitado para esta jornada puntual.

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Al diligenciar el formulario, ingresa tus datos personales como nombre, cédula y teléfono de contacto. También es necesario registrar la información de tu vehículo y seleccionar la fecha del 27 de junio. Asegúrate de enviar la solicitud para reservar uno de los cupos.

Una vez completado el envío, recibirás un correo electrónico confirmando tu participación exitosa. En este mensaje se detallará la hora exacta y el punto de encuentro asignado. Te recomendamos realizar este proceso pronto, pues la demanda es alta y los cupos limitados.

Es importante que sepas que los cupos se asignan por estricto orden de inscripción en la plataforma. Si quieres asegurar tu lugar en esta capacitación de seguridad vial, no dejes pasar más tiempo. La entidad requiere este registro previo para organizar los materiales.

¿Qué requisitos necesito para participar en el curso?

Para cumplir con los estándares de seguridad y legalidad en la jornada del 27 de junio, tienes que presentar una serie de documentos y elementos obligatorios. Estas condiciones aseguran que todos los participantes cuenten con el respaldo necesario en la vía.

Los requisitos fundamentales para que puedas participar en esta capacitación gratuita son los siguientes:



Ser mayor de edad: Tienes que haber cumplido los 18 años para acceder a los módulos teóricos y prácticos.

Tienes que haber cumplido los 18 años para acceder a los módulos teóricos y prácticos. Vehículo propio: Debes asistir con tu propia motocicleta, la cual será utilizada durante todos los ejercicios de destreza.

Debes asistir con tu propia motocicleta, la cual será utilizada durante todos los ejercicios de destreza. Documentación al día: Es obligatorio que tu moto tenga el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes al momento de presentarte.

Es obligatorio que tu moto tenga el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes al momento de presentarte. Licencia de conducción: Tienes que presentar físicamente tu licencia vigente en la categoría A2 para validar tus facultades de manejo.

Tienes que presentar físicamente tu licencia vigente en la categoría A2 para validar tus facultades de manejo. Elementos de protección: Es indispensable que portes un casco reglamentario y una chaqueta adecuada para realizar las maniobras de seguridad.

Es indispensable que portes un casco reglamentario y una chaqueta adecuada para realizar las maniobras de seguridad. Inscripción previa: Debido a que los cupos son limitados, tienes que completar el formulario virtual antes de asistir al punto de encuentro.

Recuerda que el cumplimiento de estos puntos es verificado por la Secretaría de Movilidad antes de iniciar las clases en Ciudad Bolívar. Si te falta alguno de estos requisitos, no podrás realizar las prácticas programadas para este sábado 27 de junio

¡Atención, motociclista! Esta invitación es para ti.🤓



Participa en un curso teórico-práctico para motociclistas y fortalece tus habilidades en conducción, normas de tránsito y movilidad segura. 🛵



📍Avenida Villavicencio con carrera 38, Bahía de la casa de la cultura de Ciudad… pic.twitter.com/az2bowb9yq — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) June 22, 2026