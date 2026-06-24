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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Ley de educación pone freno a docentes atornillados; a esta edad hay retiro

Ley de educación pone freno a docentes atornillados; a esta edad hay retiro

Una ley colombiana establece la edad máxima de retiro para los docentes. Conozca qué dice la normativa y a partir de qué edad deben dejar el servicio.

Edad de retiro forzoso para docentes en Colombia
Ley de educación pone freno a docentes atornillados; a esta edad hay retiro, imagen de referencia
foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

En el sistema educativo colombiano, los docentes desempeñan un papel fundamental para garantizar el acceso al conocimiento y la calidad de la formación académica. Sin embargo, existe un límite legal para el ejercicio de esta profesión, el cual no está determinado por la obtención de la pensión, sino por la edad máxima establecida por la ley para permanecer en el servicio.

De acuerdo con la Ley 1821 de 2016, la edad máxima de retiro forzoso para quienes desempeñan funciones públicas en Colombia, incluidos los docentes de instituciones educativas oficiales, quedó fijada en 70 años. Antes de la entrada en vigor de esta normativa, el límite estaba establecido en 65 años.

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El cumplimiento de esta edad conlleva una consecuencia administrativa directa, el retiro inmediato del cargo. Según lo establecido en el artículo 1 de dicha ley, una vez el docente alcanza los 70 años no podrá ser reintegrado.

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¿Qué sucede si el docente no se ha pensionado?

Una de las mayores preocupaciones en el sector educativo es la situación de aquellos maestros que alcanzan el límite de edad sin haber cumplido los requisitos necesarios para acceder a su pensión de vejez. Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es enfático que esta norma no es evitable.

El retiro por edad de retiro forzoso es obligatorio y automático al llegar a los 70 años, independientemente de si el funcionario tiene o no el derecho pensional consolidado. La ley aclara explícitamente que esta medida no modifica el régimen de acceso a la pensión.

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Por lo cuál, para los docentes que cumplen los requisitos de pensión antes de los 70 años, la legislación permite la permanencia voluntaria en sus puestos. Sin embargo, esta opción conlleva la responsabilidad de continuar realizando los aportes de ley al sistema de seguridad social, hasta que se haga efectivo el retiro definitivo.

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¿Existen excepciones a esta norma para los docentes?

Cabe destacar que el sistema legal colombiano establece una distinción para los docentes de educación superior. En virtud de la Ley 344 de 1996, los profesores universitarios cuentan con una excepción que les permite extender su actividad profesional hasta por 10 años adicionales, pudiendo ejercer sus funciones hasta los 80 años.

No obstante, la norma señala que el pago de la asignación pensional sólo comenzará una vez se produzca el retiro efectivo del docente y la terminación de sus servicios en la institución de educación superior.

Este marco normativo busca equilibrar la experiencia y el conocimiento acumulado de los educadores con la necesidad de promover la renovación generacional en las instituciones del Estado, garantizando así una prestación eficiente del servicio público de educación.

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