Estos pensionados se quedarán sin prima en junio de 2026: consulte si está en la lista

Muchos pensionados esperan junio porque junto con su mesada reciben un pago adicional conocido como la mesada 14 o prima de mitad de año. Sin embargo, no todos tendrán derecho a este beneficio en 2026, una situación que generá dudas en medio de la incertidumbre que rodea la reforma pensional.

La expectativa también aumentó luego de la suspensión del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado. La decisión frenó el traslado de recursos de los fondos privados hacia Colpensiones y abrió un nuevo debate sobre la estabilidad financiera del sistema pensional.

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En medio de este panorama, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que las mesadas se seguirán pagando "hasta donde nos alcancen los recursos". Además, señaló que los fondos pensionales están obligados a transferir los recursos destinados al pago de los jubilados, independientemente de la suspensión del decreto.



Actualmente, la aplicación de la reforma pensional sigue suspendida mientras la Corte Constitucional estudia de fondo el proyecto. Esto mantiene atentos tanto a quienes ya reciben una pensión como a las personas que están próximas a pensionarse.

¿Quiénes son los pensionados que no recibirán prima en junio?

Aunque muchos pensionados recibirán la mesada adicional durante junio, la ley establece que algunos grupos quedaron excluidos de este beneficio desde hace varios años.

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La medida nació con el Acto Legislativo 01 de 2005, que limitó el número de pagos que puede recibir un pensionado durante el año. Desde entonces, la mayoría de jubilados recibe únicamente 13 mesadas anuales, eliminando la llamada mesada 14 para determinados casos.



¿Cuándo pagan la prima a los pensionados?



Los pensionados afiliados a Colpensiones recibirán la prima entre el 15 y el 30 de junio , de acuerdo con los cronogramas de pago establecidos por la entidad.

, de acuerdo con los cronogramas de pago establecidos por la entidad. Por su parte, quienes están afiliados a fondos privados suelen recibir este dinero durante los primeros días del mes .

. En el caso de Colfondos, el desembolso generalmente se realiza alrededor del 25 de junio.

Las personas que tengan dudas sobre su situación pueden consultar directamente con su fondo de pensiones o con Colpensiones para verificar si cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué hacer si cumples con los requisitos y no te pagan la prima de junio?

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Si considera que tiene derecho a la mesada 14 y el pago no aparece reflejado, deberá presentar una solicitud formal ante la entidad encargada de su pensión para pedir el reconocimiento del beneficio.

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El fondo de pensiones tendrá un plazo de hasta 15 días para responder la petición. Si la solicitud es negada, el afiliado podrá iniciar las acciones legales correspondientes para reclamar el reconocimiento de la prima.

Mientras tanto, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca restablecer este derecho para algunos docentes. La iniciativa ya superó varios debates en la Cámara de Representantes y ahora deberá continuar su trámite en el Senado para convertirse en ley.

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