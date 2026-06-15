Así se calcula la prima de servicios de mitad de año para empleadas domésticas en 2026

Junio es uno de los meses más esperados por millones de trabajadores en Colombia debido al pago de la prima de servicios, una prestación económica que forma parte de los derechos laborales establecidos por la ley.

Aunque muchas personas asocian este beneficio únicamente con empleados de empresas, lo cierto es que las trabajadoras del servicio doméstico también tienen derecho a recibir este reconocimiento económico.

La prima de servicios representa un ingreso adicional que busca garantizar condiciones laborales equitativas para quienes desempeñan labores domésticas en hogares colombianos. Gracias a la Ley 1788 de 2016, las empleadas domésticas fueron incluidas formalmente dentro de los grupos de trabajadores beneficiarios de esta prestación social.

Por esta razón, los empleadores deben cumplir con el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos, evitando posibles sanciones derivadas del incumplimiento de esta obligación laboral.

Prima de servicios: quiénes tienen derecho a recibirla

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La legislación colombiana establece que todas las personas vinculadas mediante una relación laboral formal tienen derecho a recibir la prima de servicios, incluyendo a quienes realizan actividades relacionadas con el servicio doméstico.

Este beneficio aplica tanto para trabajadoras que laboran tiempo completo como para aquellas que prestan sus servicios algunos días a la semana. El objetivo es reconocer el trabajo realizado durante cada semestre y otorgar una compensación económica adicional al salario habitual.

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La ley también determina que el pago se realiza en dos momentos del año. La primera mitad debe ser consignada a más tardar el 30 de junio, mientras que la segunda cuota debe entregarse durante los primeros veinte días de diciembre.

De acuerdo con la normativa vigente, negar el pago de la prima de servicios puede generar consecuencias legales para el empleador, debido a que se trata de un derecho laboral obligatorio.

Cómo calcular la prima de servicios de una empleada doméstica

El cálculo de la prima de servicios depende del salario y del tiempo laborado durante el semestre correspondiente.

La fórmula general utilizada es:

Salario mensual x días trabajados ÷ 360

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Para entender mejor este procedimiento, se puede tomar como ejemplo una trabajadora que laboró los seis meses completos del semestre y recibe un salario equivalente al mínimo vigente de 2026.

En este caso, el salario básico es de $1.750.905 y el auxilio de transporte asciende a $249.095, para un total mensual de $2.000.000.

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La operación sería la siguiente:

$2.000.000 x 180 ÷ 360 = $1.000.000

Esto significa que la trabajadora tendría derecho a recibir un millón de pesos como pago correspondiente al primer semestre del año.

Prima de servicios para quienes trabajan por días

Uno de los aspectos que más dudas genera es el cálculo de la prima de servicios para empleadas domésticas que no trabajan todos los días de la semana.

En estos casos, primero se debe establecer el valor diario del salario. Para ello, se divide el ingreso mensual entre 30 días.

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Posteriormente, el resultado se multiplica por 4,33, cifra utilizada para calcular el promedio de semanas laborales de un mes. Finalmente, ese valor se multiplica por el número de días trabajados semanalmente.

Tomando como referencia una persona que trabaja tres días por semana y percibe ingresos equivalentes al salario mínimo, el cálculo sería:

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$2.000.000 ÷ 30 = $66.666

$66.666 x 4.33 x 3 = $865.991

Esta cifra permite determinar el salario mensual equivalente para efectos del cálculo de la prestación.

La importancia de conocer la prima de servicios

La prima de servicios es una de las prestaciones más importantes dentro de la legislación laboral colombiana y representa un respaldo económico significativo para miles de trabajadoras domésticas en el país.

Conocer la fórmula adecuada y aplicar correctamente los cálculos permite que tanto empleadores como trabajadoras tengan claridad sobre el valor que debe ser reconocido en cada semestre. Además, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas por la ley y evita inconvenientes derivados de errores en la liquidación de este beneficio económico.