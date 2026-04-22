Estudiantes harán dos años más de colegio; Ministerio de Educación ya aprobó nuevos grados

Si pensabas que el camino para recibir el diploma de bachiller era largo, prepárate porque la historia acaba de cambiar para los más pequeños de la casa. Olvídate de esa idea de que el colegio empezaba "en serio" a los cinco años.

Por orden del Ministerio de Educación, el tablero se ha movido y ahora miles de niños en Colombia deberán sumarse a las aulas dos años antes de lo previsto.

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La movida consiste en integrar los grados de prejardín y jardín como parte obligatoria del sistema escolar público.



Así, la aventura de aprender ya no arranca con el tradicional grado de transición, sino que se adelanta para que la niñez tenga un soporte sólido desde sus primeros pasos.

Lo que hace apenas tres años parecía un proyecto pequeño en unos cuantos rincones del país, hoy es una realidad que ha inundado el territorio nacional.

Para que te hagas una idea de la magnitud del cambio: pasamos de tener solo 637 sedes que ofrecían estos grados iniciales —concentradas en apenas 40 municipios— a un despliegue masivo que hoy alcanza las 5.235 sedes en 680 municipios. ¡Es un crecimiento fenomenal!

Este esfuerzo ha permitido que, al cierre de 2025, la cifra de niños y niñas inscritos en estos nuevos grados obligatorios llegue a los 128.324 estudiantes.

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Ya no importa si vives en una gran metrópoli o en un municipio pequeño; la meta es que estos grados de primera infancia lleguen a las 97 entidades territoriales certificadas del país.

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¿Con qué están equipando a los nuevos "miniestudiantes"?

El Ministerio de Educación repartió 6.394 colecciones de literatura infantil especializada y más de 15.800 kits de material pedagógico diseñados específicamente para que los niños aprendan jugando y explorando.

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Además, el flujo de dinero no ha sido menor. Se destinaron más de 132.000 millones de pesos adicionales del Sistema General de Participaciones exclusivamente para que la educación inicial tenga lo que necesita.

Esto significa que los más de 8.000 establecimientos educativos beneficiados cuentan con recursos frescos para que la experiencia de los pequeños sea de primer nivel.

Uno de los retos más grandes de este cambio era: ¿quién va a cuidar y enseñar a tantos niños nuevos? La respuesta vino con una convocatoria masiva de talento humano. Se habilitaron 5.660 nuevos cargos docentes dedicados exclusivamente al preescolar.

Pero no solo se trataba de contratar, sino de actualizar; por eso, cerca de 22.700 profesores recibieron capacitación especializada para manejar estos nuevos niveles educativos.

Lo más interesante de este plan es su enfoque en las zonas que suelen quedarse atrás. Se han desplegado 6.352 maestros en áreas rurales y rurales dispersas, llegando a contextos campesinos y étnicos donde antes la educación formal a esta edad era casi un sueño lejano.



¿Por qué agregan dos cursos más de colegio?

Todo esto se respalda en la Constitución Política, específicamente en el artículo 67, que nos recuerda que la educación es un derecho y un servicio público obligatorio.

Al sumar prejardín y jardín, el Estado busca que la formación moral, intelectual y física de los niños comience en la etapa donde el cerebro es como una esponja.

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