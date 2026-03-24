Los colegios de Colombia que lograron "matrícula de honor" en todas las materias en 2026

Un grupo muy reducido de instituciones educativas, en este caso, colegios, logró lo que para la mayoría sigue siendo un reto: destacarse en todas las áreas del conocimiento.
En el más reciente informe de los 100 Mejores Colegios por Materias 2026, solo 21 colegios en Colombia alcanzaron el nivel más alto al figurar simultáneamente en inglés, lectura, matemáticas, sociales y ciencias.
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El dato no es menor. De los cerca de 15.000 colegios que existen en el país con educación hasta último grado, apenas una fracción logró entrar en esta medición nacional, y dentro de ese grupo, únicamente estos 21 alcanzaron un desempeño integral que los ubica en el denominado Top Colombia.
El estudio, de Sapiens Research, que se publica desde 2014 y llega a su edición número 13, analizó un total de 205 colegios que lograron clasificar en al menos una de las cinco materias evaluadas.
A diferencia de otros listados, esta clasificación no se basa directamente en los resultados de las pruebas Saber 11, sino en los índices por materia del sistema Prisma del ICFES, calculados a partir del 80% de los mejores resultados de los últimos tres años.
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Un grupo reducido domina el rendimiento académico
El hecho de que solo 21 colegios aparezcan en las cinco materias deja en evidencia la dificultad de mantener un nivel alto de forma sostenida en todas las áreas. En términos porcentuales, esto representa menos del 0,2% del total de instituciones educativas del país.
Además, la distribución de resultados muestra que la mayoría de los colegios logra destacarse en una sola materia. De los 205 clasificados, 94 aparecen únicamente en un área, mientras que solo 51 lo hacen en cuatro materias y 21 en cinco.
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Cómo se comporta el ranking por materias
El informe también detalla cuáles fueron los colegios que lideraron cada una de las áreas evaluadas. En inglés, el primer lugar lo ocupó el Colegio Bilingüe Buckingham en Bogotá. En lectura, matemáticas y ciencias, el liderazgo fue para el Liceo Campo David, también en la capital del país.
Por su parte, en el área de sociales, el primer puesto lo alcanzó el Colegio Bilingüe Diana Oese, ubicado en Cali.
Estos resultados reflejan que, aunque algunas instituciones logran dominar varias áreas, no todas consiguen mantener el liderazgo absoluto en cada materia, lo que hace aún más exigente el logro de los 21 colegios que sí aparecen en todas.
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Colegios destacados y sus ciudades (según el ranking por materias 2026)
Inglés
- Colegio Bilingüe Buckingham — Bogotá
- St George’s School — Bogotá
- Colegio el Camino Academy — Bogotá
- Colegio Hebreo Unión — Barranquilla
- Colegio Panamericano — Floridablanca
- Colegio Montessori — Medellín
- Colegio Los Nogales — Bogotá
- Colegio Campoalegre — Sopó
- Colegio Montessori British School — Bogotá
- Colegio Santa Francisca Romana — Bogotá
- Liceo Anglo Colombiano — Circasia
- Colegio Abraham Lincoln — Bogotá
- Gimnasio Vermont — Bogotá
- Colegio Jorge Washington — Cartagena
- Colegio Anglo Colombiano — Bogotá
Lectura
- Liceo Campo David — Bogotá
- Colegio Boston Internacional — Barranquilla
- Colegio Bilingüe Diana Oese — Cali
- Colegio Anglocanadiense de Neiva — Neiva
- I.E. Cambridge School — Pamplona
- Colegio Bilingüe Divino Niño — Bucaramanga
- Colegio Anglo Americano — Bogotá
- Colegio Nuevo Cambridge — Floridablanca
- Corporación Educativa La Concepción — Turbaco
- Instituto Alberto Merani — Bogotá
Matemáticas
- Liceo Campo David — Bogotá
- Colegio Bilingüe Diana Oese — Cali
- Colegio Boston Internacional — Barranquilla
- Colegio San Mateo Apóstol — Yopal
- Colegio Nuevo Cambridge — Floridablanca
- Colegio Colombo Americano CAS — Bogotá
- I.E. Juan Bautista María Vianney — Paipa
- Colegio Anglo Americano — Bogotá
- I.E. Cambridge School — Pamplona
- Colegio San Carlos — Bogotá
Sociales
- Colegio Bilingüe Diana Oese — Cali
- Liceo Campo David — Bogotá
- Colegio Boston Internacional — Barranquilla
- Colegio Calatrava — Bogotá
- Colegio Anglo Americano — Bogotá
- Colegio Anglocanadiense de Neiva — Neiva
- I.E. Cambridge School — Pamplona
- Instituto Alberto Merani — Bogotá
Ciencias
- Liceo Campo David — Bogotá
- Colegio Bilingüe Diana Oese — Cali
- I.E. Cambridge School — Pamplona
- Colegio Bilingüe Divino Niño — Bucaramanga
- Colegio Anglo Americano — Bogotá
- Colegio Anglocanadiense de Neiva — Neiva
- Colegio Nuevo Cambridge — Floridablanca
- Colegio Colombo Americano CAS — Bogotá