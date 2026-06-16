Concurso Docente 2026: Requisitos para participar en el proceso para trabajar con el Estado

Impartir educación como docente es una labor de gran valor social, pues te encargas de formar a las nuevas generaciones de profesionales.

Si tienes vocación de servicio y buscas estabilidad laboral en el sector público, debes saber que las convocatorias para colegios oficiales en pueblos y ciudades de Colombia se gestionan a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

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Este proceso, conocido como Concurso Docente, representa una de las mayores oportunidades de empleo en el sector educativo estatal.



Para que puedas participar con éxito en este proceso de selección en 2026, es fundamental que cumplas con una serie de condiciones académicas y administrativas previas.



¿Qué carreras universitarias sirven para aplicar al Concurso Docente 2026?

Uno de los puntos determinantes en la revisión de tu perfil es tu formación académica. Según el sistema educativo estatal, para aspirar a una vacante debes acreditar un título de licenciado o profesional en educación.

Estas carreras generalmente se denominan licenciaturas, seguidas de la especialidad correspondiente.

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Entre los ejemplos de carreras profesionales que te permiten postularte se encuentran:

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras (con énfasis en Inglés y Francés).

Licenciatura en Educación Física.

Licenciatura en Educación Infantil.

Licenciatura en Diseño Tecnológico.

Además de estos pregrados, puedes potenciar tu perfil profesional y tus posibilidades de éxito complementando tus estudios con maestrías o especializaciones.

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Estos estudios adicionales, sumados a tu experiencia en entes educativos, son los que te permitirán acceder a las vacantes vigiladas por el Ministerio de Educación.

¿Cuáles son los requisitos de la CNSC para ingresar al escalafón docente?

Para entrar en estas campañas de contratación, lo primero que debes hacer es crear y mantener actualizado tu perfil en el sistema SIMO.

Allí deberás cargar tus certificados de estudios y acreditar tu experiencia profesional previa. Una vez dentro del proceso, tu ubicación y ascenso en el magisterio dependerán del cumplimiento del Decreto 1278 de 2002, el cual estipula tres grados principales:

Grado Uno: Está dirigido a quienes tienen el título de Normalista Superior. Los requisitos para este nivel incluyen haber sido nombrado mediante concurso y superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba. Grado Dos: Requiere ser licenciado en Educación o profesional con un título distinto, siempre que se complemente con un programa de pedagogía o una especialización en educación. Al igual que en el grado anterior, debes ser nombrado por concurso y aprobar el período de prueba o la evaluación de competencias si ya estabas en el Grado Uno. Grado Tres: Este es el nivel para quienes poseen título de maestría o doctorado en un área afín a su especialidad o que sea fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además del título, se exige el nombramiento por concurso y la superación del período de prueba o de la evaluación de competencias para quienes ascienden desde grados anteriores.

Recuerda que cada año se abren nuevas oportunidades para ingresar al sistema público, por lo que tener tus documentos listos en el SIMO es el primer paso para tu futuro profesional.