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La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Buscas apartamentos en Bogotá con presupuesto ajustado? Opciones de $150 a $200 millones

¿Buscas apartamentos en Bogotá con presupuesto ajustado? Opciones de $150 a $200 millones

Te mostramos las herramientas, constructoras y plataformas bancarias clave donde puedes buscar tu próximo inmueble nuevo o usado en la capital.

Apartamentos de 150 a 200 millones en Bogotá: dónde comprar en 2026
Apartamentos de 150 a 200 millones en Bogotá: dónde comprar en 2026
Foto: Creada con Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Bogotá es la ciudad más poblada de Colombia, un vibrante territorio distrital que cuenta con más de 10 millones de habitantes. Si estás pensando en establecerte en esta gran metrópolis, debes saber que dentro de sus 20 localidades vas a encontrar una oferta sumamente variada de proyectos inmobiliarios, diseñados para responder a los diferentes intereses o necesidades de las familias.

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En este dinámico mercado, existen múltiples constructoras que desarrollan proyectos que pueden estar tanto en fase de construcción como totalmente terminados.

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En la actualidad, si tienes la capacidad de pagar entre 150 y 200 millones de pesos, puedes apelar a diferentes opciones para buscar vivienda en la capital.

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¿Dónde venden apartamentos de 150 a 200 millones en Bogotá?

Si tu meta es encontrar un apartamento que se ubique en el rango de precio de los 150 a los 200 millones de pesos, debes saber que tienes múltiples alternativas para realizar tu búsqueda.

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En principio, puedes buscar directamente en la página web de las principales inmobiliarias y constructoras del mercado nacional, tales como Amarilo, Constructora Bolívar y Constructora Capital, entre otras.

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La ventaja de buscar directamente en los portales web de estas constructoras es que cuentan con plataformas interactivas y amigables.

Puedes leer: Tengo un subsidio de vivienda, ¿qué pasará con mi beneficio durante el Gobierno de Abelardo?

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Dentro de estas plataformas digitales, tienes la facilidad de utilizar filtros que te permitirán visualizar únicamente las viviendas existentes según criterios como la ubicación exacta dentro de la ciudad, el valor del inmueble o el área construida. omo por ejemplo:

Apartamento en venta a menos de $200 millones en Bosa, Bogotá
Apartamento en venta a menos de $200 millones en Bosa, Bogotá
Foto: Constructora Bolívar
Apartamento en venta por $207 millones en Bosa, Bogotá
Apartamento en venta por $207 millones en Bosa, Bogotá
Foto: www.estrenarvivienda.com
Apartamento por 173 millones de pesos en Usme, Bogotá
Apartamento por 173 millones de pesos en Usme, Bogotá
Foto: estrenarvivienda.com

Por otro lado, si prefieres ampliar tus opciones y considerar tanto inmuebles nuevos como usados, puedes apelar a plataformas especializadas en las que diversos anunciantes publican los inmuebles que deseen vender.

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Este sector de vivienda usada ha cobrado una gran relevancia en el mercado inmobiliario, ya que ha experimentado un auge importante en los últimos años.

Portales web de amplia trayectoria como Metro Cuadrado o Finca Raíz son excelentes ejemplos donde puedes comprar o vender inmuebles de este tipo, ajustados por completo a tus diferentes intereses o necesidades.

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¿Qué bancos ofrecen opciones para comprar apartamentos económicos en Bogotá?

Además de las constructoras tradicionales y los portales inmobiliarios de anuncios, las entidades financieras son otra gran opción para buscar vivienda en la actualidad.

De hecho, algunos bancos cuentan con secciones especiales dedicadas a la venta de vivienda, las cuales están habilitadas tanto para los usuarios de dichas entidades como para las personas que no son clientes.

Por ejemplo, Bancolombia cuenta con una plataforma virtual llamada 'Tu360Inmobiliario'. A través de esta herramienta digital, puedes acceder y encontrar una variada oferta de inmuebles que incluye opciones tanto de vivienda nueva como usada en diferentes zonas.

Por su parte, el banco Davivienda ofrece un servicio especializado denominado 'Bienes al alcance de todos'. Esta página web oficial te ofrece exactamente la misma posibilidad de buscar y poder comprar este tipo de propiedades, facilitando tu proceso de adquisición de vivienda en este rango de precios.

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