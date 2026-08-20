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¿Quieres bajar el recibo de la luz? Método del FNA para instalar paneles solares en tu casa

Si eres afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, tienes a tu disposición una alternativa sostenible para transformar tu vivienda, lograr la autosuficiencia energética y generar un ahorro directo.

¿Cómo financiar paneles solares con el Fondo Nacional del Ahorro? Guía completa
¿Cómo financiar paneles solares con el Fondo Nacional del Ahorro? Guía completa
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Instalar paneles solares en tu hogar ya no es un sueño lejano o inalcanzable. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cuenta con diversas líneas de crédito diseñadas para que los ciudadanos cumplan sus metas de vivienda, ya sea adquiriendo un inmueble nuevo o usado, o realizando mejoras y arreglos en su propia casa.

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Entre estas opciones destaca de forma muy especial la línea Hogar Verde del FNA, una alternativa pensada específicamente para que los hogares puedan instalar paneles solares en su vivienda.

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Esta opción no solo representa una manera amigable y sostenible de contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que también es una vía excelente para que transites hacia la autosuficiencia energética y consigas un importante ahorro en tus facturas mensuales.

¿Cómo solicitar el crédito Hogar Verde del FNA para paneles solares?

Para iniciar tu proceso y solicitar este beneficio que ofrece la entidad, el camino es sumamente sencillo y cuentas con diferentes alternativas para hacerlo a tu propio ritmo.

De acuerdo con las instrucciones oficiales de la entidad, el primer paso indispensable que debes dar es realizar tu afiliación. Para ello, puedes elegir la opción que mejor se adapte a tu día a día:

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  • Contacto digital: Tienes la posibilidad de contactar a un asesor directamente a través de la página web oficial de la entidad.
  • Trámite virtual: Puedes realizar todo tu proceso de afiliación de manera completamente virtual.
  • Atención presencial: Si prefieres el trato directo y personalizado, puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención físico que tiene el FNA a nivel nacional.

Una vez que te pongas en contacto con la entidad o asistas a una de sus sedes, allí recibirás toda la información detallada acerca de los requisitos adicionales y los porcentajes exactos de las tasas de interés que aplican para este tipo de financiación.

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Es muy importante que recuerdes que la entidad realizará un cálculo personalizado para tu caso particular.

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Para llevar a cabo este cálculo, el FNA evaluará minuciosamente el monto que tengas acumulado en tus cesantías o a través de tu cuenta de Ahorro Voluntario, evaluando conjuntamente tu capacidad de pago y tu nivel de endeudamiento general.
Puedes leer: Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla

¿Cuáles son las características del crédito de mejoramiento de vivienda del FNA?

Si estás decidido a emprender esta mejora tecnológica en tu hogar, debes conocer a fondo las condiciones financieras que ofrece la entidad.

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A continuación, te detallamos las características principales de esta línea de crédito orientada al mejoramiento de vivienda y la transición energética:

  • Monto de financiación: El FNA te ofrece un capital de financiación que oscila entre un mínimo de 7 y un máximo de 800 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes). El monto definitivo se te asignará según tu capacidad de pago y el presupuesto estimado de la obra.
  • Porcentaje de cobertura: Con este crédito de mejoramiento de vivienda, el FNA te puede prestar hasta el 70% del valor del avalúo comercial del inmueble.
  • Plazos de pago: Para tu tranquilidad, el plazo establecido para amortizar y pagar la totalidad de la deuda va desde los 5 hasta los 20 años.
  • Modalidad de pago: Tienes la flexibilidad de elegir el tipo de amortización que mejor se adapte a tu bolsillo, ya sea bajo la modalidad de Unidades de Valor Real (UVR) o directamente en pesos.
  • Garantía requerida: Debes tener en cuenta que este beneficio financiero se otorga específicamente sobre aquellos inmuebles en los que se constituya un gravamen hipotecario, o bien sobre propiedades que ya cuenten con una hipoteca vigente con la entidad.

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El FNA funciona tradicionalmente como una entidad crediticia que facilita el ahorro mensual de sus afiliados para que puedan acceder a la financiación de hasta el 90% del valor de un inmueble, utilizando abonos mensuales o el acumulado de sus cesantías.

Sin embargo, si lo que buscas en este momento no es comprar, sino repensar la forma en que consumes energía en tu propia casa, la línea Hogar Verde es tu aliada perfecta para dar ese paso tecnológico y ambiental.

Recuerda que al realizar la transición energética mediante paneles solares, no solo reduces tu huella ecológica, sino que también aseguras una autonomía que se traduce directamente en bienestar para tu familia.

Acércate a los canales oficiales del FNA, consulta tu capacidad de pago basada en tus ahorros o cesantías y empieza a planificar tu proyecto sostenible hoy mismo.

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