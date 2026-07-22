Declarar renta 2026: topes de tarjetas de crédito y movimientos bancarios

La declaración de renta 2026 genera una de las preguntas más frecuentes entre los colombianos: ¿cómo saber si debes declarar? Para resolver esta duda, necesitas revisar algunos datos relacionados con tus finanzas durante el año gravable 2025.

Tus ingresos, el valor de tus bienes, los consumos realizados con tarjetas de crédito y el dinero que recibiste mediante consignaciones bancarias son algunos de los aspectos que debes tener en cuenta.

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Por eso, si quieres saber si estás obligado a presentar la declaración de renta ante la DIAN, lo primero que debes hacer es revisar si superaste alguno de los topes establecidos.

¿Quiénes deben declarar renta en Colombia en 2026?

Una de las principales dudas de los contribuyentes es saber si sus movimientos financieros durante 2025 hacen que tengan que presentar la declaración de renta en 2026.

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Para identificar si puedes estar obligado a declarar, debes revisar cuatro aspectos principales de tus finanzas. Estos están relacionados con tus ingresos, patrimonio, consumos con tarjeta de crédito y consignaciones bancarias.

El primer punto que debes revisar son tus ingresos brutos. Si durante el año gravable 2025 recibiste ingresos superiores a $69.719.000, debes prestar atención a este tope para determinar si estás obligado a declarar.

Este es el tope para declarar renta en Colombia; DIAN aclara montos Foto: DIAN y Labs.google

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También debes revisar el valor de tu patrimonio bruto. En este caso, el límite señalado es de $224.096.000. Para este cálculo se tienen en cuenta bienes y activos como casas, carros, cuentas y otros elementos que hagan parte de tu patrimonio.

Otro de los factores que debes analizar son los consumos realizados con tarjetas de crédito.

Si durante 2025 tus compras y consumos superaron los $69.719.000, este es otro de los límites que debes considerar al momento de revisar si tienes que presentar la declaración.

Finalmente, debes tener en cuenta las consignaciones bancarias recibidas. Si durante el año gravable 2025 recibiste consignaciones por un valor superior a $69.719.000, también debes revisar si cumples las condiciones para declarar.

Estos son los topes que debes revisar

Ingresos brutos: superiores a $69.719.000.

superiores a $69.719.000. Patrimonio bruto: mayor a $224.096.000.

mayor a $224.096.000. Consumos con tarjeta de crédito: superiores a $69.719.000.

superiores a $69.719.000. Consignaciones bancarias recibidas: más de $69.719.000.

Estos valores te sirven como una primera guía para identificar si podrías estar obligado a declarar renta. Sin embargo, cada situación financiera es diferente y debes revisar las condiciones que aplican específicamente a tu caso.

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Si tienes dudas, revisa con cuidado la información correspondiente al año gravable 2025 y consulta los canales oficiales de la DIAN antes de cumplir con tu obligación tributaria.

Recuerda que la declaración de renta 2026 corresponde a la información financiera del año gravable 2025. Por eso, revisar con anticipación tus ingresos, patrimonio, consumos con tarjetas y consignaciones puede ayudarte a identificar si superaste alguno de los topes.