Consejo de Estado da reversazo: así queda el salario mínimo 2026 en Colombia

El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional sobre el salario mínimo que había dejado sin efectos el Decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó un incremento del 23%.

Con esta decisión, el aumento vuelve a tener vigencia mientras continúa el trámite judicial.

Puedes leer: ¿Sube dos dígitos? nuevo Minhacienda revela qué pasará con el salario mínimo 2027



La información fue revelada por Semana, que indicó que la decisión ya aparece registrada en el Sistema de Gestión Judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (SAMAI), donde figura como resolución principal la palabra "revocar", luego de que se resolviera un recurso de súplica presentado contra el auto que había ordenado la suspensión provisional del decreto.

El fallo representa un nuevo giro para uno de los temas económicos que más expectativa ha generado entre trabajadores y empleadores durante 2026, ya que la medida vuelve a dejar vigente el incremento anunciado por el Ejecutivo.

Publicidad

Así queda el salario mínimo 2026 tras la decisión del Consejo de Estado

Con la revocatoria de la suspensión, el salario mínimo en Colombia para 2026 mantiene el incremento del 23%, por lo que el ingreso básico mensual pasa de $1.423.500, vigente durante 2025, a $1.746.882.

Al sumar el auxilio de transporte, el monto total que recibirán quienes tengan derecho a este beneficio queda establecido en $2.000.000 mensuales.

Publicidad

Esta decisión significa que el decreto expedido por el Gobierno vuelve a producir efectos mientras se conocen de manera oficial los argumentos completos del alto tribunal.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el Consejo de Estado confirmó que el auto ya fue firmado por los magistrados y notificado oficialmente, aunque el documento con la sustentación jurídica aún no ha sido publicado.

Salario mínimo 2026: esta sería la cifra exacta del nuevo decreto /Foto: AFP / IA

¿Por qué se había suspendido el aumento del salario mínimo?

La suspensión provisional del decreto había generado incertidumbre en el país. Sin embargo, el debate no estuvo relacionado con que el porcentaje del 23% fuera considerado demasiado alto.

El análisis judicial se enfocó en la forma como el Gobierno sustentó el cálculo utilizado para establecer el incremento.

En otras palabras, la discusión giró alrededor del soporte jurídico y técnico que debía acompañar el decreto, conforme a lo establecido por la legislación colombiana.

Cabe recordar que el magistrado Juan Camilo Morales fue quien emitió inicialmente el auto que suspendió provisionalmente el decreto y solicitó al Gobierno expedir un nuevo acto administrativo.

Publicidad

En ese sentido, la resolución ya figura en el sistema SAMAI, donde quedó registrada la decisión de revocar la medida cautelar.

La anotación publicada señala:

Publicidad

"Resuelve recurso de súplica contra el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional. Documento firmado electrónicamente por Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya".

Aunque el sistema judicial ya refleja la decisión, todavía se espera la publicación del texto completo con las razones que llevaron al Consejo de Estado a revocar la suspensión.

Puedes leer: Reducción de la jornada laboral: hora nocturna, día compensatorio y recargos en Colombia

Qué significa la decisión para los trabajadores en Colombia

Mientras no exista una nueva determinación judicial que modifique el panorama, el salario mínimo 2026 continúa vigente con el aumento del 23 % establecido por el Gobierno nacional.

Esto significa que el salario básico mensual queda fijado en $1.746.882, mientras que el salario mínimo con auxilio de transporte asciende a $2.000.000, cifras que vuelven a regir tras la decisión del Consejo de Estado.