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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Ya hay fechas importantes sobre vacaciones de los colegios públicos: cronograma oficial

Ya hay fechas importantes sobre vacaciones de los colegios públicos: cronograma oficial

Conoce el cronograma de vacaciones escolares en Bogotá 2026 para colegios públicos. Fechas del receso de octubre y fin de año aquí.

Estudiantes de colegios públicos de Bogotá saliendo de clases durante las vacaciones escolares de 2026
El cronograma oficial de la Secretaría de Educación define las fechas de descanso para estudiantes de primaria y bachillerato en la capital
/Foto: creada con IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Miles de estudiantes y padres de familia ya comenzaron a consultar el cronograma de vacaciones escolares en Bogotá 2026, especialmente quienes hacen parte de los colegios públicos de la capital.

Con el segundo semestre en marcha, conocer las fechas oficiales permitirá organizar viajes, actividades familiares y otros compromisos antes de que termine el año.

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Las instituciones educativas oficiales de Bogotá funcionan bajo el Calendario A, el sistema académico que se desarrolla entre enero y diciembre. Las fechas de clases, recesos y vacaciones fueron establecidas por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 2433 de 2025, documento que fija el calendario oficial para estudiantes, docentes y directivos.

¿Cuándo es la semana de receso escolar en Bogotá 2026?

Uno de los descansos más esperados por los estudiantes será la semana de receso escolar en Bogotá, programada oficialmente entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre de 2026.

Durante esos días, miles de familias aprovechan para viajar dentro y fuera del país, ya que este receso coincide con una de las temporadas turísticas más importantes del año. Además, representa una pausa antes del último tramo del calendario académico, cuando los estudiantes comienzan a preparar las evaluaciones finales.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de fin de año en los colegios públicos?

Tras finalizar el cuarto periodo académico, los colegios públicos de Bogotá darán inicio a las vacaciones de fin de año el 30 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial.

El descanso se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, fecha prevista para el inicio del nuevo año escolar. Con este calendario se cumplen las 40 semanas de actividades académicas establecidas para las instituciones educativas del país.

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Mientras los estudiantes disfrutan de las vacaciones, los docentes y el personal administrativo desarrollarán semanas institucionales destinadas a la planeación y organización del siguiente periodo académico.

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Foto: Gemini

¿El calendario también aplica para los colegios privados?

Es importante tener en cuenta que este calendario escolar de Bogotá 2026 es de obligatorio cumplimiento únicamente para las instituciones educativas oficiales del Distrito.

Los colegios privados cuentan con autonomía para definir sus propios cronogramas de clases, vacaciones y semanas de receso. Aunque muchas instituciones del Calendario A manejan fechas similares a las de los colegios públicos, pueden presentarse diferencias dependiendo de cada establecimiento educativo.

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Por esa razón, si el estudiante pertenece a un colegio privado, lo más recomendable es consultar directamente el calendario oficial del plantel para confirmar las fechas de vacaciones, el cierre del año escolar y el regreso a clases. De esta manera, las familias podrán planificar con anticipación sus actividades y evitar cambios de última hora.

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