Si buscas jardín infantil para tu hijo, prepárate: las 10 preguntas que más te harían

Ingresar por primera vez a un jardín infantil representa un paso importante tanto para los niños como para sus familias. Además de reunir documentos y cumplir con los requisitos de inscripción, muchas instituciones realizan una entrevista con los padres o acudientes para conocer mejor el entorno familiar y las necesidades del menor.Aunque para algunos esta conversación puede generar nervios, especialistas coinciden en que no se trata de un examen ni de una evaluación para juzgar la crianza. El propósito es recopilar información que permita facilitar la adaptación del niño y ofrecer un acompañamiento acorde con su desarrollo.En este tipo de entrevistas, los jardines infantiles buscan conocer aspectos relacionados con la personalidad del menor, sus rutinas, la forma en que interactúa con otras personas y el apoyo con el que cuenta en casa. También es una oportunidad para que la familia resuelva dudas sobre el proyecto educativo de la institución.

Las 10 preguntas más frecuentes en una entrevista de admisión a un jardín infantil

Estas son algunas de las preguntas que suelen hacer las instituciones durante el proceso de ingreso:1. ¿Por qué eligieron nuestro jardín infantil?Esta pregunta busca conocer si la familia se identifica con el modelo pedagógico, los valores y el proyecto educativo de la institución.2. ¿Cómo describirían la personalidad de su hijo o hija?Permite identificar cómo perciben los padres el temperamento, las fortalezas y las características del niño.3. ¿Cómo son las rutinas en casa?Generalmente preguntan por los horarios de sueño, alimentación, tiempo de juego y actividades familiares, ya que estos hábitos influyen en el proceso de adaptación.4. ¿Cómo manejan las rabietas o establecen límites?El objetivo es conocer el estilo de crianza y la manera en que la familia acompaña el desarrollo emocional del menor.5. ¿Con quién permanece el niño cuando no está con sus padres?Los jardines suelen preguntar si el cuidado está a cargo de abuelos, familiares, niñeras o si los padres trabajan durante toda la jornada.6. ¿Cómo se relaciona con otros niños y adultos?Esta información ayuda a identificar habilidades sociales, formas de comunicación y nivel de interacción con otras personas.7. ¿Tiene alguna condición médica, alergia o restricción alimentaria?Es una pregunta fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar del menor dentro de la institución.8. ¿Ha asistido antes a un jardín infantil o guardería?Conocer experiencias previas permite anticipar cómo podría ser el proceso de adaptación al nuevo entorno.9. ¿Qué esperan del proceso de adaptación?Los docentes buscan entender las expectativas de la familia y la disposición de los padres para acompañar esta etapa.10. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de crianza en el hogar?Esta pregunta permite conocer quién participa en el cuidado del niño y cómo se organizan las responsabilidades familiares.

¿Cómo prepararse para la entrevista?

Los expertos recomiendan responder con sinceridad y evitar preparar respuestas que no reflejen la realidad de la familia. La entrevista está diseñada para conocer el contexto del niño y construir una relación de confianza entre el jardín infantil y los padres.También aconsejan reflexionar previamente sobre las rutinas, los hábitos y la personalidad del menor, así como tener claros aspectos relacionados con su salud, alimentación y experiencias educativas anteriores.

Lo que buscan los jardines infantiles

Las instituciones educativas señalan que estas entrevistas no tienen como finalidad descalificar a una familia ni encontrar errores en la crianza. Más bien, buscan obtener información que les permita ofrecer un ambiente seguro, acogedor y adaptado a las necesidades de cada niño.En algunos casos, especialmente en jardines privados, el proceso puede ser más detallado. Sin embargo, suele desarrollarse como una conversación cercana en la que tanto la institución como la familia tienen la oportunidad de conocerse antes del inicio del año escolar.