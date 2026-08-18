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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Marce 'la recicladora' revela alarmante cifra de basura que Colombia no puede procesar

Marce 'la recicladora' revela alarmante cifra de basura que Colombia no puede procesar

En una entrevista en El Klub de La Kalle, la influenciadora ambiental Marce la recicladora puso sobre la mesa datos preocupantes que demuestran el largo camino que aún le falta recorrer a los colombianos.

Cifras de residuos en Colombia: ¿Qué está pasando con el reciclaje según Marce la recicladora?
Cifras de residuos en Colombia: ¿Qué está pasando con el reciclaje según Marce la recicladora?
Foto: Redes de Marce la recicladora
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Si creías que el manejo de las basuras en el país iba por buen camino, las cifras que compartió Marce la recicladora en su visita a El Klub de La Kalle te van a dejar frío.

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La situación es crítica y, según sus palabras, estamos viviendo una auténtica "alerta roja" que requiere atención inmediata desde casa.

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Puedes leer: Marce 'la recicladora' pide no botar este pequeño desecho: "Contamina por 500 años"

Durante la transmisión, Marce explicó que la cantidad de desechos que generamos es masiva. Solo para que te hagas una idea de la magnitud local, el relleno sanitario Doña Juana, en Bogotá, recibe diariamente 6.300 toneladas de residuos.

Si multiplicamos ese impacto a nivel nacional, la cifra se vuelve astronómica: Colombia produce 12 millones de toneladas de basura al año.

Lo más alarmante de este panorama no es solo cuánto botamos, sino qué tan poco aprovechamos. Marce destacó que, de esa montaña de desperdicios, el país apenas logra reciclar el 17%.

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Esto significa que la gran mayoría de lo que sale de nuestros hogares termina enterrado en rellenos sanitarios, desperdiciando materiales que podrían tener una segunda vida y saturando los espacios destinados a la basura.

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¿Cuánta basura se produce en Colombia al año y qué impacto tiene?

Como mencionó la experta en El Klub de La Kalle, la cifra oficial ronda los 12 millones de toneladas anuales.

Este volumen de residuos no solo agota la vida útil de los rellenos sanitarios, sino que representa un fracaso en la economía circular del país.

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Cuando no separas tus residuos, estás contribuyendo a que materiales valiosos se pierdan para siempre bajo tierra.

¿Qué porcentaje de residuos se recicla realmente en Colombia?

Actualmente, el aprovechamiento es de solo el 17%. Para mejorar este número, Marce enfatizó en la importancia de una separación básica pero efectiva: usar la bolsa blanca para lo que se puede reciclar y la bolsa negra para lo que no tiene otra utilidad.

Facilitar esta labor es fundamental para los "reciclamores", quienes son los encargados de rescatar esos materiales del olvido.

La influenciadora recordó que el cambio empieza con pequeñas acciones. No se trata solo de botar menos, sino de aprender a separar correctamente para que ese 17% de reciclaje empiece a subir de forma constante.

La alerta roja está encendida y el compromiso ciudadano es la única salida para evitar que el país se ahogue en sus propios desperdicios.

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