¿Podrás cobrar tu prima de diciembre antes de tiempo en Colombia? Esto dijo Mintrabajo

Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Ministerio del Trabajo emitió la Circular 0096 del 13 de agosto. Este documento oficial establece 16 orientaciones claves para proteger el empleo y los ingresos de quienes resultaron afectados.

La entidad habilitó la posibilidad de anticipar la prima de servicios correspondiente al segundo semestre de 2026. La medida busca facilitar que los trabajadores cuenten con recursos para reparar sus viviendas o atender necesidades urgentes derivadas de la emergencia.

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El pago anticipado es voluntario para el empleador, quien debe contar con la capacidad financiera para realizarlo. Además, el trabajador debe expresar previamente su aceptación antes de que se efectúe el desembolso.



Todo el proceso debe quedar documentado por escrito. El dinero entregado se imputará directamente a la prima que corresponde legalmente en diciembre o, si el contrato termina antes de esa fecha, se descontará de la liquidación definitiva.

Además, la ministra Natalia López Fuentes explicó que esta posibilidad no modifica las reglas para causar la prestación. Tampoco permite aplicar descuentos o compensaciones diferentes de los autorizados por la legislación laboral vigente.

¿Quiénes pueden pedir el adelanto de la prima de diciembre en Colombia?

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Esta opción está dirigida principalmente a los trabajadores que sufrieron daños en sus bienes o afectaciones familiares por el sismo. Si estás en esta situación, puedes acordar con tu empleador el pago anticipado de este beneficio para afrontar parte de los gastos derivados de la emergencia.

Por otra parte, la Circular 0096 contempla el retiro parcial de las cesantías para quienes necesiten reparar o mejorar su vivienda. El Ministerio solicitó a los fondos de cesantías agilizar estos trámites para facilitar el acceso a los recursos.

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El uso de las cesantías para este propósito está respaldado por el artículo 256 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos recursos pueden destinarse a la adquisición, construcción o mejora de bienes raíces, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

También existe la posibilidad de acordar con la empresa el disfrute de vacaciones ya causadas o anticipadas. Esta alternativa permite atender situaciones personales o familiares relacionadas con la emergencia sin afectar la continuidad del vínculo laboral.

En caso de pactar vacaciones anticipadas, el acuerdo debe quedar por escrito e indicar la fecha de inicio, la duración y el período futuro al que corresponden.

¿Qué otras medidas laborales tomó el Ministerio del Trabajo por el terremoto?

El Ministerio fue enfático en señalar que el sismo no constituye, por sí solo, una causal automática para despedir trabajadores o suspender contratos. La medida busca proteger los empleos y promover que las empresas actúen con solidaridad frente a la emergencia.

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También se contempla la posibilidad de realizar trabajo en casa o teletrabajo, siempre que las funciones lo permitan. Esta alternativa puede aplicarse cuando existan restricciones de movilidad o el lugar habitual de trabajo presente algún riesgo estructural que deba ser evaluado por profesionales.

Las ausencias o retrasos provocados por cierres de vías o dificultades de transporte no deberían generar sanciones automáticas. Antes de tomar cualquier medida, el empleador debe valorar cada situación de manera individual y garantizar el debido proceso.

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Además, las empresas pueden conceder licencias remuneradas por grave calamidad doméstica cuando la situación personal o familiar del trabajador lo amerite. Su aplicación dependerá de las circunstancias particulares y de la afectación ocasionada por la emergencia.

Si una empresa solicita a sus trabajadores apoyar labores de recuperación o centros de acopio, estos deben contar con la protección correspondiente de seguridad social. Asimismo, el Ministerio aclaró que no pueden asignarse tareas especializadas de rescate a personas que no tengan la formación y habilitación requeridas.

Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, el Ministerio anunció la presencia de inspectores itinerantes en las zonas más afectadas. Estos equipos estarán disponibles para brindar orientación sobre conflictos laborales, licencias y protección al cesante.

Finalmente, la ministra recordó que las 16 orientaciones deben aplicarse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada relación laboral, con el propósito de proteger los empleos y a las familias durante la recuperación tras la emergencia.