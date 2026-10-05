Las señales que debes tener en cuenta si viajas por carretera en semana de receso

Con el inicio de octubre y la llegada de la semana de receso escolar en Colombia, prevista entre el 5 y el 9 de octubre, miles de familias preparan sus vehículos para desplazarse por las carreteras del país y disfrutar de unos días de descanso.

Durante este periodo, es habitual que los viajeros planifiquen con anticipación sus recorridos, teniendo en cuenta aspectos como las rutas, los peajes, el equipaje y los tiempos estimados de desplazamiento. Sin embargo, además de organizar estos detalles, las autoridades de tránsito y especialistas del sector automotriz recomiendan realizar una inspección mecánica previa del vehículo.

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¿Qué se debe revisar para evitar problemas durante la semana de receso?

Especialistas del sector automotriz coinciden en que una revisión preventiva debe concentrarse en los componentes fundamentales para garantizar el control y la seguridad del vehículo, especialmente antes de emprender un viaje largo por carretera.

Estado de las llantas: Al ser el único punto de contacto entre el vehículo y la superficie, es indispensable revisar el nivel de desgaste del labrado, así como detectar posibles deformaciones, cortes o daños visibles en la goma. También es importante comprobar que la llanta de repuesto se encuentre en buenas condiciones.

Al ser el único punto de contacto entre el vehículo y la superficie, es indispensable revisar el nivel de desgaste del labrado, así como detectar posibles deformaciones, cortes o daños visibles en la goma. También es importante comprobar que la llanta de repuesto se encuentre en buenas condiciones. Sistema de frenos: La aparición de ruidos inusuales, vibraciones al presionar el pedal o cambios en la respuesta del sistema son señales que no deben pasarse por alto. Antes de iniciar el viaje, se recomienda comprobar el estado general de los frenos y verificar que el líquido se encuentre dentro del nivel indicado por el fabricante.

La aparición de ruidos inusuales, vibraciones al presionar el pedal o cambios en la respuesta del sistema son señales que no deben pasarse por alto. Antes de iniciar el viaje, se recomienda comprobar el estado general de los frenos y verificar que el líquido se encuentre dentro del nivel indicado por el fabricante. Control de fluidos y detección de fugas: Es fundamental revisar los niveles de aceite del motor, líquido refrigerante y líquido de frenos, de acuerdo con las especificaciones del vehículo.

Es fundamental revisar los niveles de aceite del motor, líquido refrigerante y líquido de frenos, de acuerdo con las especificaciones del vehículo. Sistemas de iluminación y visibilidad: Comprobar el funcionamiento de las luces delanteras, traseras, direccionales y de freno es esencial para garantizar una adecuada visibilidad y permitir que otros conductores identifiquen el vehículo. También se recomienda revisar el estado de las escobillas limpiaparabrisas y verificar que la batería funcione correctamente.



Un punto clave antes de cualquier viaje en carretera

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Para los conductores también es importante tener presente que contar con la revisión técnico-mecánica vigente no reemplaza los mantenimientos preventivos que requiere el vehículo.

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Cada fabricante establece intervalos de mantenimiento de acuerdo con el kilometraje y el tiempo de uso del automóvil. Cumplir con estas recomendaciones permite identificar oportunamente el desgaste de algunas piezas y realizar los cambios necesarios antes de que una falla pueda afectar el funcionamiento del vehículo.

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Por esta razón, antes de emprender un viaje durante la semana de receso, los conductores deben verificar que el automóvil se encuentre en condiciones adecuadas y atender cualquier anomalía detectada durante los días previos al desplazamiento.

¿Cuáles son las fallas mecánicas más recurrentes en carretera?

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De acuerdo con análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las deficiencias relacionadas con componentes como el sistema de frenos, las llantas y la dirección se encuentran entre los factores técnico-mecánicos que pueden aumentar los riesgos durante los desplazamientos por las vías colombianas.

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La entidad ha señalado la importancia del mantenimiento preventivo para identificar posibles fallas antes de que estas se conviertan en situaciones de emergencia. Por ello, una revisión oportuna puede ayudar a detectar desgastes, daños o anomalías y permitir que sean atendidos antes de iniciar un recorrido de larga distancia.

Así, además de planificar la ruta y el presupuesto del viaje, revisar las condiciones del vehículo se convierte en uno de los pasos fundamentales para quienes planean movilizarse por carretera durante la semana de receso.