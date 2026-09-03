Estos padres podrían perder licencia de conducción por nuevo proyecto de ley

En Colombia, muchas mujeres son cabeza de hogar; según los registros del DANE, las cifras rondan el 46.4% a nivel nacional. Varias de ellas se enfrentan a la falta de apoyo económico del progenitor, o en otras palabras, a la falta de pago de la cuota alimentaria, esta situación que alarma a la ley colombiana.

Este motivo las obliga a asumir la totalidad de los gastos económicos del menor; aunque en varias ocasiones la progenitora toma la decisión de demandar, este proceso suele ser demorado. Según la Fiscalía, para el año 2024 se registraron 43.081 demandas por alimentos.

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En la búsqueda de una solución a esta problemática, se presentó una propuesta legislativa estricta que pretende ponerle un tatequieto y golpear la movilidad de aquellos que evadan esta responsabilidad.



Según la legislación nacional, la cuota alimentaria es fundamental para cubrir los gastos correspondientes con la salud, educación y vivienda de los herederos. Obligación económica que no desaparece aunque estés desempleado o te encuentres en el exterior.

Adicional a esto, debes tener en cuenta que cada progenitor debe responder por el 50% de los gastos del menor.

Actualmente, si dejas de pagar tres cuotas consecutivas o alternativas de alimentos, la ley es muy clara y ordena que debes ser reportado o denunciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido como REDAM. Esta herramienta de control público fue creada por la Ley 2097 del 2 de julio del año 2021 en el país.

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Para endurecer estas medidas, el 12 de agosto de 2026 se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Estatutaria número 197/2026C. Sus autores son los representantes de la Cámara, Juan David Zuluaga Zuluaga y Melissa Orrego Eusse, del partido Centro Democrático.

Sin embargo, esta restricción aún no se aplica en las calles, debido a que su estado se encuentra en "Trámite en Comisión". Al ser una propuesta de ley estatutaria, requiere pasar por varios debates en la Comisión Primera y en la plenaria para ser aprobada.

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¿Qué trámites no puedes hacer si estás reportado en el REDAM?

Según el artículo 2 del documento radicado, los deudores inscritos en el REDAM no podrán obtener, renovar ni recategorizar su licencia de conducción. Tampoco se les permitirá matricular vehículos nuevos a su nombre, ni figurar como adquirentes en ningún traspaso de propiedad.

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La iniciativa también te impedirá realizar trámites ante el Registro Único Nacional de Tránsito que impliquen la adquisición, ampliación o consolidación de derechos de propiedad. Es decir, quedarás totalmente bloqueado para comprar o vender carros mientras sigas en mora alimentaria.

El representante Juan David Zuluaga explicó: "La implementación de las medidas propuestas se efectuará mediante la consulta interoperable entre el REDAM y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), utilizando la infraestructura institucional y tecnológica de las entidades".

Con esto se busca que el reporte en el REDAM deje de ser un simple registro informativo y pase a tener un efecto real e inmediato en la cotidianidad de las personas. Los autores del proyecto defienden que cumplir con los hijos no debe depender únicamente de la buena voluntad.

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¿Qué pasa si estás en el REDAM y necesitas la licencia para trabajar?

El proyecto de ley contempla un salvavidas: si logras demostrar que tu vehículo es el único medio de trabajo, te autorizarán una licencia provisional y será solamente por una vez; esta solamente tendrá vigencia por seis meses. Adicional a esto, debes contar con un acuerdo de pago vigente y cancelar la primera cuota.

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Frente a esta problemática que enfrentan varias madres de familia, el ponente Zuluaga compartió por medio de sus redes sociales un fuerte mensaje: "Hay mamás que llevan años respondiendo solas por lo que debería ser responsabilidad de dos; eso tiene que tener consecuencias". Una postura que busca la justicia familiar.

El proyecto de ley nace debido a la demora en la resolución de los conflictos de familia en Colombia. El autor del proyecto manifestó de manera pública que resolver judicialmente un proceso de esto en la actualidad puede tardar más de 500 días.

Adicional, debes recordar que estar reportado en el REDAM genera duras sanciones que ya se aplican bajo la Ley 2097 de 2021. Quienes aparezcan en esta lista negra no pueden ser contratados por el Estado colombiano, ni posesionarse en cargos públicos, ni salir libremente del país para efectuar diversos trámites migratorios.