Ley obliga a motociclistas a cambiar el casco; señales para saber que es hora de jubilarlo

En Colombia, las motocicletas se han consolidado como uno de los vehículos más importantes para la movilidad, con millones de unidades transitando diariamente por todas las regiones del país.

Si tú eres uno de esos conductores o sueles viajar como pasajero, sabes que el casco de seguridad no es solo un accesorio, sino un requisito de ley obligatorio.

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Su función principal es vital: proteger tu cabeza y cerebro en caso de un accidente, dispersando la fuerza del impacto y absorbiendo la energía del choque gracias a sus materiales técnicos.



Sin embargo, con el paso del tiempo y la intensidad del uso, este elemento va perdiendo su capacidad de protección.

Por eso, es fundamental que estés atento a ciertos detalles para saber si tu equipo aún cumple su función o si ha llegado el momento de invertir en uno nuevo.

¿En qué momento se debe cambiar el casco de su moto?

No existe una fecha de caducidad mágica, pero si llevas varios años utilizando el mismo ejemplar, debes realizar una inspección minuciosa.

En Colombia, la reglamentación técnica que rige estos elementos es la norma Icontec NTC 4533. Para verificar si tu casco sigue siendo seguro, debes revisar los siguientes puntos:

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Integridad de la estructura: Comprueba que la superficie exterior no presente golpes delicados o de importancia que puedan comprometer su funcionamiento estructural.

Comprueba que la superficie exterior no presente golpes delicados o de importancia que puedan comprometer su funcionamiento estructural. Sistemas de sujeción: Es clave que revises las correas y el sistema de retención. Si notas que ya no ajustan correctamente o están desgastados, la seguridad se pierde.

Es clave que revises las correas y el sistema de retención. Si notas que ya no ajustan correctamente o están desgastados, la seguridad se pierde. Confort interno: El acolchado interior no es solo por comodidad; es parte del sistema de absorción de energía. Verifica que siga en condiciones ideales.

El acolchado interior no es solo por comodidad; es parte del sistema de absorción de energía. Verifica que siga en condiciones ideales. Visibilidad: No descuides la visera. Si tiene rayones que afecten tu visión, especialmente en condiciones de poca luz o lluvia, es una señal clara de que necesitas un cambio.

Si evidencias fallas en una o varias de estas piezas, lo más responsable es que contemples la opción de adquirir un ejemplar nuevo.

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¿Qué requisitos debe cumplir un casco nuevo según la ley?

Al momento de comprar un casco nuevo, no te dejes llevar solo por la estética. Lo más importante es que el modelo cumpla con los requisitos técnicos mencionados por el Ministerio de Transporte.

Un error común es pensar que el precio determina la calidad, pero como señala Iván Darío García, directivo de la ANDI, la mejor protección depende de que el producto sea certificado, esté en buenas condiciones y se utilice de forma correcta.

Antes de pagar, asegúrate de elegir la talla correcta para tu cabeza. Existen diferentes tamaños y es vital que, al medírtelo, compruebes que el casco se ajusta firmemente a tu cabeza sin dejar espacios que lo hagan bailar.

Recuerda que un casco mal ajustado o sin certificación no cumplirá su objetivo de proteger tu cerebro ante una caída.