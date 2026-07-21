Tránsito les quita "mañita" a motociclistas en trancones; costosa multa a maniobra

Recientemente, se ha puesto el foco en una conducta que, aunque común en los embotellamientos, ya está bajo la lupa de las autoridades: apoyarse o "patear" las llantas de los vehículos ajenos para poder pasar.

En un país donde hay más de 12 millones de motociclistas, lo que representa el 62 % del parque automotor, la convivencia vial es un reto diario.

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Solo en 2024 se matricularon más de 815.000 motos nuevas, lo que demuestra que este vehículo es el motor de movilidad para millones que buscan evitar la exclusión social y acceder a servicios básicos.



Pero tener esa facilidad de transporte conlleva la responsabilidad de conocer y seguir al pie de la letra la Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito.



¿Cuál es la multa por apoyarse en otros vehículos durante los trancones?

Si eres de los que realiza esta peligrosa maniobra, te enfrentas a sanciones económicas directas establecidas en el Artículo 131 del Código de Tránsito.

La ley es clara: las personas que se agarren de otro vehículo en circulación pueden recibir una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pero ten cuidado, porque la situación puede agravarse dependiendo de cómo califique el agente de tránsito la acción.

Si apoyarte en las llantas de los carros se considera una maniobra peligrosa e irresponsable que ponga en peligro a las personas o a las cosas, la infracción escala a tipo D.

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En este escenario, la multa es mucho más dolorosa para tu bolsillo: equivalente a treinta SMLDV.

Esta vigilancia no es algo aislado. Para que te hagas una idea del rigor actual, solo en Bogotá, durante 2024, la Secretaría de Movilidad impuso más de cinco mil comparendos a motociclistas por circular sobre los andenes, una práctica que pone en riesgo constante a peatones y ciclistas.

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¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducción a un motociclista por multas?

No solo se trata del dinero que debes pagar; tu derecho a conducir también está en juego. De acuerdo con el Artículo 124 del Código de Tránsito, la reincidencia es el camino más rápido para perder tu licencia.

Se considera reincidencia cuando cometes dos o más infracciones en un periodo menor a seis meses. Si esto te sucede por primera vez, tu licencia de conducción será suspendida por seis meses.

Si vuelves a caer en la reincidencia, la sanción se duplica y te quedarás sin poder manejar legalmente durante un año entero.

Si ya recibiste un comparendo, la herramienta digital LegalApp del Ministerio de Justicia explica que tienes opciones para reducir el impacto económico.

Si aceptas la infracción dentro de los primeros cinco días hábiles, puedes realizar un curso de seguridad vial y pagar únicamente el 50 % del valor de la multa.

Si dejas pasar ese tiempo pero realizas el curso y pagas dentro de los 20 días siguientes, el descuento será del 25 % (es decir, pagas el 75 % del total).

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Si decides no hacer el curso o no puedes asistir, te tocará asumir el 100 % de la deuda. Recuerda que, aunque el curso te ayude económicamente, la infracción queda registrada y cuenta para una posible suspensión por reincidencia.