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Universidad Nacional elimina examen para estos programas; podrás entrar con puntaje ICFES

La Vicerrectoría Académica anunció cambios estructurales para los aspirantes a programas especiales y regionales para facilitar ingreso a la educación superior pública.

Estudiante muestra con alegría sus resultados del ICFES tras anuncio de la Universidad Nacional sobre programas que permiten el ingreso sin examen de admisión.
Ingreso a la Universidad Nacional con puntaje ICFES sin examen
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha dado un giro importante en sus políticas de ingreso. A través de la Resolución 19 de 2026, la Vicerrectoría Académica modificó la reglamentación para la admisión a diversos programas curriculares de pregrado, una medida que comenzará a aplicarse para quienes deseen ingresar en el primer semestre de 2027.

Lo más llamativo de esta nueva normativa es que ciertos aspirantes ya no tendrán que pasar por el tradicional y exigente examen de admisión que realiza la institución.

Puedes leer: El Icfes ya publicó fechas definitivas para pruebas Saber 11 de 2026; calendario oficial

En su lugar, la universidad evaluará a los candidatos basándose en los resultados de la Prueba Saber 11 (aplicada por el ICFES), simplificando así el camino para miles de estudiantes en diversas regiones del país.

¿Cuáles son los programas especiales que ofrece la Universidad Nacional?

Para entender si puedes beneficiarte de esta medida, es vital que sepas que el cambio no aplica para todas las carreras ni sedes de forma general, sino que tiene un foco muy claro en la equidad y el acceso regional.

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Según el artículo 17 de la resolución mencionada, los programas que entran en esta nueva modalidad son:

  • Programas de Admisión Especial (PAES): Diseñados para poblaciones específicas que requieren acciones afirmativas.
  • Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA): Orientado a fortalecer la presencia de la universidad en las regiones.
  • Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET): Enfocado en las necesidades de territorios particulares.
  • Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN): Una apuesta por la continuidad académica de los recién graduados.

Esta modificación beneficia especialmente a quienes aspiran a sedes como Tumaco, Orinoquía, Amazonía, Caribe y Bogotá, permitiendo que el talento de estas zonas tenga un proceso de ingreso más directo y articulado con las pruebas nacionales.

¿Cómo es el nuevo proceso de admisión con la prueba Saber 11?

Si te interesa aplicar a los programas PEAMA, PAET o PTIUN, ya no tienes que prepararte para el examen interno de la Nacional, pero sí debes cumplir con requisitos técnicos muy específicos con tu prueba del ICFES.

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La institución confirmó que solo admitirá las pruebas Saber 11 presentadas a partir del año 2020.

Al momento de realizar tu inscripción, la cual estará abierta desde el 6 de julio hasta el 19 de agosto, deberás seguir estos pasos clave:

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  1. Identificación de sede y programa: Debes indicar claramente a qué Sede y Programa Curricular deseas ingresar.
  2. Registro SNP: Es indispensable contar con el número de Registro SNP de tu prueba Saber 11 (la cual debe ser posterior a 2020).
  3. Documentación coherente: Debes usar el mismo tipo y número de documento con el que presentaste el examen del ICFES.
  4. Cálculo del puntaje: El puntaje de admisión no será tu promedio general del ICFES, sino que la Universidad Nacional transformará a su propia escala los resultados obtenidos en cuatro áreas específicas: Matemáticas (PMA), Lectura Crítica (PLC), Sociales y Ciudadanas (PSC) y Ciencias Naturales (PCN).

Puedes leer: ¿No entiendes tus resultados del ICFES? Guía rápida para saber si tu puntaje es bueno o malo

Una vez que la universidad establezca los puntajes transformados, los cupos se asignarán en orden descendente hasta cubrir la oferta disponible de cada programa.

Si por alguna razón quedan cupos libres, la resolución contempla que los aspirantes no admitidos inicialmente puedan participar por ellos bajo términos específicos.

Si cumples con los requisitos, tienes hasta el 19 de agosto para inscribirte. Las citaciones y resultados posteriores para continuar con el proceso se podrán consultar a partir del 31 de agosto.

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