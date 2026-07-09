Ejército Nacional abre vacantes a profesionales y técnicos; LINK de inscripción y costos

El Ejército Nacional de Colombia anunció la apertura de sus convocatorias para este 2026, dirigidas a hombres y mujeres que ya cuenten con un pregrado o formación técnica y tecnológica.

La institución busca integrar a ciudadanos idóneos que aporten sus conocimientos específicos en diversas ciencias para contribuir a la defensa de la Nación.

Dependiendo de tu nivel educativo, puedes optar por el curso de oficial administrativo o el de suboficial, cada uno con sus propios tiempos de formación y beneficios.



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¿Qué carreras profesionales busca el Ejército Nacional para oficiales administrativos?

Para el curso de oficiales del cuerpo administrativo de 2026, si tienes un título de formación universitaria, puedes recibir formación durante cuatro meses en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

Al finalizar, obtendrás el grado de subteniente y podrás ejercer tu profesión dentro de la institución. Las áreas de estudio requeridas para esta modalidad incluyen:

Salud: Medicina y Administración en salud.

Ciencias Económicas: Contaduría Pública y Economía.

Leyes: Derecho.

Ingenierías: Eléctrica, Industrial, Mecánica y de Software.

Es fundamental que sepas que para los oficiales, el proceso de inscripción cierra el 10 de julio de 2026. El curso iniciará en septiembre y terminará en diciembre del mismo año.

¿Cuáles son los requisitos y costos para el curso de oficial administrativo 2026?

Si te interesa esta opción, debes cumplir con una serie de requisitos básicos: ser colombiano, profesional menor de 29 años y 7 meses, y presentar los resultados de las pruebas Saber Pro o ECAES.

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Además, se te exigirá una experiencia laboral mínima de un año tras la obtención del título o tarjeta profesional, así como superar pruebas de inglés, natación y exámenes médicos.

En cuanto a la inversión que debes realizar para este proceso, los costos se dividen en dos etapas:

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Etapa de inscripción y selección:

Derecho de inscripción: $258.900.

Prueba Psicométrica y Exámenes médicos: $975.000 cada uno.

Poligrafía: $175.000.

Si eres seleccionado para el curso:

Matrícula ordinaria: $5.807.000.

Equipo externo: $4.000.000.

También deberás cubrir derechos complementarios, material didáctico y lavandería.

Convocatoria para suboficiales: Arma y Administrativo

Por otro lado, si eres bachiller, técnico profesional o tecnólogo, el Ejército también tiene un lugar para ti en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Esta convocatoria está abierta hasta el 5 de agosto de 2026. LINK de inscripción.

Existen dos modalidades principales en esta categoría:

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Curso de Suboficial de Arma: Dirigido a bachilleres de entre 17 y 24 años. La formación dura dos años y sales con una doble titulación tecnológica. Curso de Suboficial Administrativo: Para técnicos profesionales y tecnólogos de hasta 29 años y seis meses. La formación militar dura seis meses para complementar tus competencias previas.

Para los suboficiales administrativos, se buscan perfiles en más de veinte campos, como Gestión de Servicios de Salud, Criminalística, Obras Civiles, Sistemas y Mecánica Diésel, entre otros.

Uno de los grandes atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de acceder a la matrícula cero, dependiendo de tu clasificación en el Sisbén.

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Además, durante tu formación recibirás una bonificación mensual, alojamiento, alimentación y, al graduarte, vinculación laboral inmediata con acceso a régimen especial de salud y pensión.