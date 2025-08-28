Policía Nacional abre convocatorias; conoce los requisitos y el paso a paso

Unirse a la Policía Nacional representa una opción sólida para quienes desean construir una trayectoria profesional en esta institución, accediendo no solo a todos los derechos laborales establecidos por ley, sino también a beneficios adicionales en áreas como salud, calidad de vida y otros aspectos.

Actualmente, está abierta una convocatoria que finalizará el 30 de agosto. Esta invitación está dirigida tanto a jóvenes interesados en cumplir el servicio militar como auxiliares de policía, como a bachilleres que deseen formarse como patrulleros u oficiales.



Quienes se vinculen podrán acceder a servicios médicos a través de la red propia de la institución, y, en el caso de patrulleros y oficiales, es posible alcanzar la pensión tras 25 años de servicio, entre otras ventajas relevantes.



Diferencias entre oficial, patrullero y auxiliar de Policía en Colombia

Estas tres categorías corresponden a niveles distintos de responsabilidad dentro de la fuerza pública. Los auxiliares, por ejemplo, son jóvenes bachilleres que realizan su servicio militar y colaboran en funciones de apoyo sin ocupar cargos jerárquicos. Por otro lado, los patrulleros son miembros profesionales formados en centros especializados de la Policía y desempeñan funciones operativas en las calles, tal como lo estipula la Ley 2179 de 2021.

En cuanto a los oficiales, se trata de personal encargado de la dirección y el mando institucional, con grados como subteniente o coronel, formados en la Escuela de Cadetes, según datos oficiales de la entidad.

Condiciones generales para ingresar a la Policía en 2025

Los requerimientos varían según el perfil (auxiliar, patrullero u oficial), pero existen condiciones generales que se deben cumplir:



Ser colombiano de nacimiento.

No tener antecedentes judiciales ni haber estado involucrado en investigaciones por vulneración de derechos humanos.

ni haber estado involucrado en investigaciones por vulneración de derechos humanos. No poseer sanciones disciplinaria s o fiscales activas.

s o fiscales activas. Estar libre de comparendos registrados en el sistema nacional correspondiente.

Documentos requeridos para entrar a la policía

Además de requisitos específicos según el cargo, es recomendable tener listos los siguientes documentos básicos:



Copias del diploma y del acta de grado de bachiller.

y del acta de grado de bachiller. Resultados del examen ICFES (Saber 11). lo puede obtener haciendo clic aquí

(Saber 11). lo puede obtener haciendo clic aquí Documento de identidad en copia.

Para menores de edad, autorización para tratamiento de datos y copia de la cédula del acudiente.

Cómo es el proceso de inscripción para entrar a la policía?

Para iniciar el proceso de ingreso como auxiliar, patrullero u oficial, se deben seguir estos pasos antes del 30 de agosto:



Realizar la preinscripción en el Sistema de Incorporación Policial (Sinco). haciendo clic aquí Participar en las sesiones informativas presentando los documentos requeridos. Presentarse a las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas. Recibir la visita domiciliaria para evaluación sociofamiliar. Superar los estudios de seguridad y verificación de antecedentes.

Costos estimados del proceso de incorporación para la policía

Los aspirantes deben asumir algunos costos asociados a la etapa de selección, los cuales varían según el cargo al que se aspire:



Patrulleros: Carpeta $60.000, Inscripción $120.000, Pruebas psicométricas $60.000, Visita sociofamiliar $60.000, entre otros exámenes. El valor total oscila entre $1’420.094 y $1’509.294 dependiendo del género.

Pruebas psicométricas $60.000, Visita sociofamiliar $60.000, entre otros exámenes. El valor total oscila entre $1’420.094 y $1’509.294 dependiendo del género. Oficiales: Carpeta $150.000, Inscripción $250.000, Pruebas psicométricas $110.000, Visita sociofamiliar $120.000, exámenes y pruebas adicionales. El costo total ronda entre $1’770.094 y $1’859.294.

¿Quiénes pueden acceder al proceso sin costo a la policía ?

Gracias al Decreto 2225 de 2023, existen exenciones económicas para ciertos aspirantes. Esta cobertura aplica para quienes son reservistas de primera clase o estén cumpliendo el servicio militar (por 12 o 18 meses) y se encuentren en los últimos 3 meses de su tiempo de servicio, siempre y cuando hayan demostrado un rendimiento destacado.