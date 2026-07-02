España da casa gratis y trabajo fijo a quienes se muden a este pueblo; aplican colombianos

Un pequeño pueblo de España ofrece vivienda gratuita y empleo estable a quienes decidan establecerse allí como parte de una estrategia para frenar la despoblación rural. Se trata de Arenillas, en la provincia de Soria, que con apenas 40 habitantes busca atraer familias dispuestas a iniciar una nueva vida.

La oferta principal consiste en una vivienda totalmente equipada y sin costo de alquiler. Estas casas fueron rehabilitadas por el municipio para recibir a los nuevos vecinos. Es una oportunidad única si buscas estabilidad económica y un hogar seguro para tu familia.

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Además del techo, el programa asegura un empleo fijo. El puesto disponible es de albañil, enfocado en el mantenimiento de edificios públicos. Según las fuentes, "uno de los adultos accederá a un empleo fijo relacionado con la rehabilitación de edificios municipales".



No es la única opción laboral en el pueblo. Los responsables también ofrecen la gestión del bar o centro social local. Este lugar es el corazón de la comunidad y permite una integración más rápida con los vecinos, aunque asumir esta tarea es totalmente opcional.

La convocatoria prioriza a familias con hijos en edad escolar. El objetivo es garantizar el relevo generacional. La llegada de niños es vital para fortalecer la vida comunitaria a largo plazo y mantener activos los servicios esenciales para el futuro.

Respecto a la educación, los menores pueden asistir al colegio de Berlanga de Duero, a 20 kilómetros. No te preocupes por el traslado, ya que existe un servicio de transporte escolar gratuito que conecta ambas localidades diariamente para facilitar la vida familiar.

A diferencia de otros sitios remotos, Arenillas tiene buena conexión a internet. Esto permite que personas que trabajan en modalidad de 'home office' también puedan aplicar. La infraestructura tecnológica es clave para atraer a profesionales digitales de todo el mundo.

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"La respuesta superó ampliamente las expectativas iniciales", informan las autoridades. Llegaron miles de correos de interesados de diversos países, incluyendo solicitudes de colombianos. El interés internacional demuestra la magnitud de esta oferta tan inusual.

¿Cómo aplicar a la oferta de casa y trabajo en Arenillas, España?

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Para postularte, debes contactar directamente al Ayuntamiento de Arenillas por correo o teléfono. Es necesario presentar una solicitud explicando tu situación familiar, los motivos de tu interés y tu experiencia laboral previa que pueda ser útil para el municipio ahora.

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Las autoridades aclaran que no buscan turistas ni visitantes temporales. Quieren personas dispuestas a establecerse de forma permanente y participar activamente en el pueblo. "El proyecto busca residentes comprometidos con la vida local", señalan las fuentes oficiales.

Las postulaciones permanecen abiertas y, aunque no existe una fecha límite definida, los organizadores recomiendan realizar el proceso cuanto antes por la alta demanda. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en establecerse en Arenillas y que cumplan con los perfiles laborales requeridos.

La iniciativa, liderada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, busca atraer nuevos habitantes para enfrentar la despoblación. El proyecto prioriza a familias con hijos pequeños, quienes tienen preferencia en el proceso de selección, con el objetivo de fortalecer la comunidad local.

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