El Icfes ya publicó fechas definitivas para pruebas Saber 11 de 2026; calendario oficial

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya puso las cartas sobre la mesa y compartió el cronograma oficial correspondiente a las pruebas programadas para el 2026.

Este calendario te permite conocer con suficiente antelación los momentos más importantes de todo el proceso, desde el día en que te dicen dónde debes ir hasta el momento en que descubres tu puntaje.

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Según la programación de la entidad, las pruebas Saber 11 del calendario A se realizarán el domingo 26 de julio de 2026.



Es un día crucial, pues en esa misma jornada también se aplicarán los exámenes Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico para quienes buscan medir sus conocimientos o completar este requisito de ley.

¿Cuándo se presenta la prueba Saber 11 en 2026?

La fecha marcada en el calendario para la aplicación del examen es el domingo 26 de julio de 2026. Pero antes de que llegues a ese domingo, hay un paso administrativo que no puedes saltarte: la consulta de tu citación.

En este documento, el Icfes te informa exactamente el sitio donde deberás presentar la prueba.

De acuerdo con la información oficial, podrás consultar tu citación a partir del viernes 10 de julio de 2026.

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La recomendación de la entidad es que revises este documento con anticipación para que el día del examen no tengas contratiempos buscando el lugar.

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Recuerda que este papel es indispensable y debes presentarlo el día de la aplicación para poder ingresar.

Es importante que sepas que el proceso de inscripciones para estas pruebas ya tuvo sus etapas previas.

La fase ordinaria se llevó a cabo entre marzo y mayo de 2026, mientras que el periodo extraordinario finalizó en ese mismo mes de mayo. Estar atento a estos plazos te garantiza que todo esté en orden para el gran día.

¿En qué fecha salen los resultados del Icfes 2026?

Una vez superado el examen del 26 de julio, comienza la espera por los resultados que te abrirán las puertas de las universidades.

El Icfes ha precisado que los puntajes individuales de las pruebas Saber 11 estarán disponibles el viernes 25 de septiembre de 2026.

Si presentaste el examen Pre Saber o la Validación del Bachillerato Académico, tendrás que esperar una semana más, ya que estos resultados se publicarán el 2 de octubre de 2026.

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Ten presente que el puntaje global de las Saber 11 se califica en una escala de 0 a 500 puntos.

Mientras que el promedio teórico suele estar cerca de los 250 puntos, si tu meta es alcanzar alguna beca, debes saber que se suele tomar como referencia una puntuación cercana a los 360 puntos.

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De cualquier forma, cada institución de educación superior define sus propios puntajes mínimos de admisión de manera independiente.

Por otro lado, si te encuentras finalizando una carrera profesional, técnica o tecnológica, el calendario también incluye fechas para ti.

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre se llevarán a cabo el 6 de septiembre de 2026, tanto en Colombia como en el exterior.

Para estas evaluaciones, las citaciones estarán listas desde el 21 de agosto, podrás descargar tus certificados el 28 de septiembre y conocerás tus resultados finales el 22 de diciembre de 2026.