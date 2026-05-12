LINK de inscripción para la Universidad Distrital en pregrados Matrícula Cero; requisitos

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha dado el banderazo de salida para su nuevo periodo de admisiones, y viene con el beneficio que todos aman: la Matrícula Cero.

Esta es tu oportunidad de entrar a una de las instituciones públicas más importantes de la capital sin que el bolsillo sea un impedimento.

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¿Qué es Matrícula Cero?

Gracias al convenio existente con el Ministerio de Educación, los nuevos estudiantes que ingresen a su primer semestre pueden aplicar al programa de Matrícula Cero.



Bajo este esquema, el Gobierno se encarga de financiar el valor total de la matrícula para los beneficiarios, permitiendo que el talento y las ganas de estudiar sean lo único que necesites para avanzar.



Para este periodo académico del 2026, las inscripciones están abiertas y el plazo máximo para presentar tu aplicación es el lunes 25 de mayo.

Es fundamental que no esperes hasta el último minuto, ya que el proceso requiere un par de pasos previos que debes cumplir a cabalidad para que tu postulación sea válida.

¿Cómo inscribirse a la Universidad Distrital?

El proceso es sencillo pero requiere atención. Lo primero es realizar el registro en línea a través de la página oficial de la universidad. Un punto muy importante es el pago del PIN de inscripción, el cual tiene un costo de $175.092 pesos para este ciclo.

Este pago lo puedes realizar de forma presencial en las entidades bancarias autorizadas o, si prefieres la comodidad de tu casa, mediante medios electrónicos.

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Recuerda un detalle vital: el pre-registro por sí solo no garantiza tu cupo ni tu inscripción oficial; la solicitud solo se formaliza una vez que hayas pagado el PIN.

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Una vez realizado el pago, los aspirantes deben estar pendientes de los canales oficiales para consultar si fueron seleccionados o si hubo algún inconveniente con su postulación.

Requisitos para postularte a la Universidad Distrital

Para participar por uno de los cupos en los 47 programas disponibles, debes tener a la mano dos documentos fundamentales:

Los resultados de tu prueba Saber 11 (ICFES), los cuales deben tener una antigüedad no mayor a cinco años. Una copia legible de tu documento de identidad.

La Universidad Distrital cuenta con siete facultades que cubren casi todas las áreas del conocimiento. Aquí te contamos cuáles son algunas de las opciones que tienes para elegir: