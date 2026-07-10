Embajada del Japón abre vacante en Colombia para bachilleres; estos son los requisitos

Durante el año 2025, el país asiático alcanzó la cifra récord de 42,7 millones de visitantes internacionales, demostrando el gran interés que despierta su cultura en todo el planeta.

En este contexto de crecimiento y apertura, las relaciones con Colombia juegan un papel fundamental, con vínculos diplomáticos que se remontan formalmente a 1908.

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Hoy en día, esta relación binacional se traduce en oportunidades concretas para los ciudadanos. La Embajada del Japón en Colombia ha anunciado recientemente una convocatoria laboral para fortalecer su equipo de trabajo local.



Si estás buscando un empleo formal y cumples con un perfil operativo, esta información te interesa, pues la misión diplomática busca un funcionario para desempeñar el cargo de conductor-mensajero.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Embajada del Japón como conductor?

Para participar en este proceso de selección, debes cumplir con una serie de criterios específicos que garantizan la idoneidad para el cargo. La Embajada ha sido clara en que busca personas con estabilidad y compromiso. Los requisitos principales son:

Nacionalidad: Debes ser ciudadano colombiano o extranjero con un permiso legal vigente para trabajar en el territorio nacional.

Formación académica: Es indispensable contar con el título de bachiller o estudios superiores.

Experiencia: Se requiere una trayectoria mínima de tres años en labores relacionadas con el manejo de vehículos.

Idiomas: Debes ser hablante nativo de español y poseer buenas habilidades de lectura y redacción. Si además tienes conocimientos de japonés o inglés, esto será visto como una ventaja deseable, aunque no es un requisito excluyente.

Salud y antecedentes: Es necesario gozar de buena salud física y mental, además de no tener antecedentes penales.

Disponibilidad: La vacante requiere disposición para trabajar a largo plazo.

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En cuanto a las funciones, si resultas seleccionado, serás el responsable de conducir los vehículos oficiales de la Embajada.

Esto incluye el transporte de pasajeros, así como la entrega de mensajes, documentos, paquetes y otros artículos que la misión diplomática requiera movilizar.

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¿Cómo postularse a la convocatoria de empleo de la Embajada del Japón en Colombia?

Si cumples con el perfil, debes actuar con rapidez, ya que la fecha límite para la postulación es el martes 14 de julio de 2026.

El proceso se realiza de manera digital a través de la página habilitada por la Embajada, donde deberás adjuntar la siguiente documentación:

Fotocopia del documento de identidad por ambas caras. Hoja de vida actualizada. Licencia de conducción vigente. Fotocopia del diploma o acta de grado de tu último estudio académico. En caso de ser extranjero, el permiso de trabajo o visa correspondiente.

Adicionalmente, puedes incluir certificados de idiomas, certificados laborales y cartas de recomendación para fortalecer tu perfil.

Ten en cuenta que la fecha estimada de inicio de labores es el 3 de agosto de 2026, e incluye un periodo de prueba de dos meses.

Las condiciones laborales ofrecidas se ajustan tanto a los estándares internacionales como a la normativa local. El contrato es a término fijo, con un salario regido por las normas de la Cancillería japonesa y remuneraciones conformes a la ley colombiana.

El horario habitual es de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30, pero debes tener disponibilidad de 24 horas para casos que así lo necesiten.