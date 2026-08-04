Se alarga el puente de agosto para miles de estudiantes en Bogotá; razón de día sin clases

La Alcaldía de Bogotá confirmó oficialmente que este jueves, 6 de agosto de 2026, no habrá clases en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

Esta decisión no solo afecta a los colegios, sino que también implica el cierre de diversas dependencias gubernamentales en los niveles central y local.

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Es importante que te programes, pues la jornada ha sido declarada como un día cívico. Esto significa que, a diferencia de un festivo nacional común, las entidades distritales no prestarán servicio ni atención al usuario, ya sea de forma presencial, telefónica o para trámites internos y externos.



Si tenías planeado algún trámite en estas oficinas, deberás esperar hasta que se retomen las actividades habituales.

¿Por qué no habrá clases en los colegios públicos de Bogotá el 6 de agosto?

La razón principal detrás de esta suspensión de actividades es la celebración de la fundación de Bogotá.

En este 2026, la capital de la República, que anteriormente era conocida como Santa Fe de Bogotá, conmemora 488 años de historia como el centro económico y cultural más importante de Colombia.

Para que entiendas el sustento legal de esta medida, el Distrito se apoya en normativas vigentes de larga trayectoria.

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Según lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 83 de 1920 y lo compilado recientemente en el Decreto Distrital No. 640 de 2025, el 6 de agosto de cada año se establece como un día de fiesta distrital.

La normativa es clara al señalar que durante esta fecha no habrá actividades laborales en las entidades del Distrito, en los establecimientos educativos distritales y tampoco en las curadurías urbanas.

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Por lo tanto, si tus hijos asisten a una institución oficial, debes tener en cuenta que no tendrán jornada escolar durante ese jueves.

A este descanso distrital se le suma que el viernes 7 de agosto es festivo nacional. En esta fecha se conmemora la Batalla del Puente de Boyacá, ocurrida en 1819, la cual fue el hito definitivo para la caída del Virreinato de la Nueva Granada y un paso fundamental hacia la independencia de nuestro territorio.

Debido a esta coincidencia en el calendario, se genera un periodo de receso extendido para la comunidad educativa oficial.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de colegios oficiales en Bogotá?

Si te estás preguntando cuándo deben volver los niños y jóvenes a las aulas, el Distrito ya ha definido el cronograma. Las clases en las instituciones educativas públicas se reanudarán el lunes 10 de agosto en su horario habitual.

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Desde la Alcaldía se ha hecho una invitación especial para que aproveches este tiempo libre de manera productiva.

El Distrito te recuerda la importancia de compartir estos días en familia y utilizarlos como una oportunidad para fortalecer los procesos académicos. La recomendación oficial es que los estudiantes aprovechen para:

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Repasar y fortalecer los aprendizajes vistos en clase.

Actualizar libros y cuadernos que tengan pendientes.

Preparar las próximas evaluaciones escolares.

Las autoridades educativas reiteran que la colaboración entre la escuela y el hogar es un pilar fundamental para el éxito de los estudiantes.

Por ello, este paréntesis en la rutina escolar del 6 de agosto se presenta como el momento perfecto para reforzar ese vínculo y asegurar que el regreso a las aulas el próximo 10 de agosto sea todo un éxito.

Recuerda que, aunque no haya atención al público ni clases durante el jueves cívico, la ciudad se prepara para honrar sus casi cinco siglos de historia.