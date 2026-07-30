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¿Adiós al celular en el colegio? La resolución que lo prohibiría hasta en los descansos

La Secretaría de Educación prepara una resolución que limitará el uso de celulares en los colegios de Bogotá para fortalecer la convivencia escolar. Esta es la fecha prevista para su entrada en vigor.

Docente decomisando o recibiendo un celular de un estudiante en un colegio público de Bogotá tras nueva resolución
Bogotá alista una medida que restringirá el uso de celulares en colegios públicos, aplicándose incluso durante las horas de descanso a partir de agosto
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La Secretaría de Educación de Bogotá avanza en la expedición de una resolución que restringirá el uso de celulares en los colegios públicos de la ciudad. La medida no solo aplicará durante las clases, sino también en los descansos y los momentos de alimentación, con el propósito de fortalecer la concentración, promover la interacción entre los estudiantes y contribuir al cuidado de la salud mental dentro de las instituciones oficiales.

Julia Rubiano, secretaria de Educación, explicó durante una entrevista con el medio de comunicación Alerta Bogotá que la iniciativa responde a una instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán y que la entrada en vigencia está prevista para finales de agosto de 2026. Según la funcionaria, la medida busca enfrentar el impacto que el uso permanente de las pantallas genera en la vida escolar y favorecer espacios donde los estudiantes compartan sin la mediación constante de dispositivos electrónicos.

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La propuesta parte de la necesidad de recuperar escenarios de convivencia dentro de los planteles. Por esa razón, la restricción también abarca los periodos de recreo y alimentación, momentos en los que la Secretaría de Educación espera incentivar el diálogo y la interacción entre los alumnos, dejando el celular en un segundo plano durante la jornada académica.

Rubiano explicó que la decisión se sustenta en tres pilares: la concentración, la socialización y la salud mental. Al referirse a los efectos de los dispositivos durante las clases, señaló que "en clase tenemos menos atención, nos distraemos, tenemos menos posibilidad de prestar atención en tiempos más largos", una situación que motivó la elaboración de la nueva regulación.

La funcionaria, durante la entrevista con el medio anteriormente mencionado, también se refirió al impacto que pueden tener las redes sociales en los adolescentes. Sobre este aspecto afirmó que "si usted está esperando que alguien le ponga un corazón a una foto suya... eso puede afectar su autoestima", al explicar que la búsqueda permanente de validación digital puede influir en el bienestar emocional de niños y jóvenes.

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¿Cuándo entra en vigencia la restricción de celulares en los colegios públicos de Bogotá?

La Secretaría de Educación proyecta que la resolución entre en vigencia a finales de agosto de 2026 y que aplique en los 412 colegios oficiales de Bogotá. Aunque el documento aún no tiene un número asignado, debido a que continúa en fase de redacción y socialización, definirá las reglas para regular el uso de los celulares durante la jornada escolar, incluyendo las clases y los tiempos de descanso.

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Comunidad educativa en Bogotá debatiendo sobre la prohibición y uso de celulares en colegios públicos
La Secretaría de Educación de Bogotá alista una resolución para restringir el uso de celulares en colegios públicos, abriendo el debate en la comunidad educativa
Foto: Página Bogota.gov.co

La iniciativa se apoya en el Decreto Nacional 0769 de 2026, que establece lineamientos para crear entornos digitales seguros en las instituciones educativas del país, y en la Ley 2489 de 2025, que fija el marco para la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos digitales. Con base en estas normas, la futura resolución distrital desarrollará lineamientos específicos para los colegios oficiales de la capital.

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Una vez entre en vigor, cada institución deberá actualizar su manual de convivencia y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) para incorporar las nuevas disposiciones. Actualmente, el 39 % de los colegios públicos de Bogotá ya cuenta con restricciones internas sobre el uso de celulares, por lo que la resolución buscará unificar los criterios en todos los planteles oficiales de la ciudad.

¿En qué casos se podrá usar el celular en los colegios de Bogotá?

La Secretaría aclaró que la medida no representa una prohibición absoluta del uso de celulares. Los dispositivos podrán utilizarse cuando hagan parte de actividades pedagógicas definidas por los docentes o cuando exista una situación de emergencia que justifique su uso dentro de la institución educativa.

El acompañamiento de las familias también será una pieza importante para el desarrollo de la estrategia. De acuerdo con las encuestas realizadas por la Secretaría de Educación, el mayor consumo de pantallas entre los adolescentes ocurre durante las noches y los fines de semana, por lo que la regulación dentro de los colegios busca complementarse con hábitos saludables en el hogar.

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Sobre ese trabajo conjunto, Julia Rubiano afirmó en el medio anteriormente mencionado que "la restricción en los colegios debe complementarse con el acompañamiento de las familias en los hogares", resaltando que el objetivo es promover un uso responsable de la tecnología dentro y fuera de las aulas.

La secretaria también explicó que esta decisión hace parte de una discusión presente en distintos sistemas educativos. En ese sentido manifestó: "Esto es un tema mundial. Esto es un tema que el alcalde, desde el año pasado, nos empezó a decir: '¿qué vamos a hacer aquí?'", al referirse al origen de la iniciativa que ahora prepara la Administración Distrital.

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Además del tiempo en clase, la Secretaría pondrá especial atención a lo que ocurre durante los recreos y los espacios de alimentación, con el propósito de fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes y crear entornos escolares con menos distracciones digitales, dentro de una estrategia pedagógica que busca fomentar la autorregulación del uso de la tecnología según la edad de los alumnos.

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Luis Carlos Galán

Secretaría de Educación

Bogotá