Universidad Nacional abre inscripciones para 2027: hay carreras que no piden examen

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ya dio inicio a su convocatoria para el periodo académico 2027-I. Desde el pasado lunes 6 de julio, el portal de admisiones está recibiendo las solicitudes de miles de jóvenes que buscan un cupo en áreas tan diversas como la ingeniería, la medicina, el derecho y las artes.

Este proceso es fundamental, ya que la educación superior es una de las herramientas más potentes para el crecimiento personal en Colombia.

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¿Cómo inscribirse en las carreras de la Universidad Nacional para el 2027?

Para participar en este proceso, debes seguir unos pasos específicos de manera virtual. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página web de la universidad, específicamente a la sección de admisiones.



Allí encontrarás toda la normativa vigente, los beneficios a los que puedes acceder y los detalles técnicos de los programas disponibles.

Una vez estés en el portal, el procedimiento general consiste en realizar el pago de los derechos de inscripción.

Tras este pago, debes formalizar tu postulación diligenciando los formularios respectivos y siguiendo atentamente las instrucciones que te aparecerán en pantalla. Es vital que cumplas con cada requisito para que tu registro sea exitoso.

Un dato que no puedes dejar pasar es que este año el proceso trae un cambio significativo: algunas carreras no exigirán el examen de admisión para otorgar los cupos a sus aspirantes.

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Esto facilita el ingreso a ciertos programas, aunque para la mayoría deberás presentarte a la prueba oficial que se realizará el domingo 20 de septiembre.

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¿Cuál es el cronograma oficial de admisiones UNAL 2027-I?

Para que no se te pase ninguna fecha importante, es necesario que tengas presente el calendario establecido por la institución.

El tiempo para realizar la inscripción y el pago termina el miércoles 19 de agosto. Si dejas pasar esta fecha, no podrás continuar en el proceso para el primer semestre del próximo año.

Aquí tienes las fechas clave que debes anotar en tu calendario:

Periodo de inscripciones: Del 6 de julio al 19 de agosto.

Consulta de citación para la prueba: A partir del 31 de agosto.

Presentación del examen de admisión: 20 de septiembre.

Publicación de puntajes obtenidos: Desde el 1 de octubre.

Inscripción de programas curriculares: Del 1 al 6 de octubre (dependiendo de tu puntaje).

Consulta de resultados finales de admisión: A partir del 9 de octubre.

Oferta académica de la UNAL en la sede Bogotá

La sede Bogotá cuenta con más de 50 carreras universitarias en distintas ramas del conocimiento. Dependiendo del puntaje que logres en tu examen, podrás elegir entre programas destacados como:

Ingenierías: Civil, Sistemas y Computación, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica, Mecatrónica, Química, Agrícola y Agronómica.

Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Odontología, Farmacia, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, y Terapia Ocupacional.

Artes y Diseño: Arquitectura, Artes Plásticas, Cine y Televisión, Diseño Gráfico y Diseño Industrial.

Ciencias Humanas y Sociales: Derecho, Ciencia Política, Psicología, Sociología, Antropología, Historia, Filosofía y Trabajo Social.

Ciencias Exactas: Matemáticas, Física, Química, Biología y Estadística.

Ciencias Económicas: Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía.

Idiomas: Filología e Idiomas (Alemán, Francés, Inglés), Español y Filología Clásica, y Lingüística.

Recuerda que también hay programas en áreas como Medicina Veterinaria, Zootecnia, Geología y diversas especialidades en Música.