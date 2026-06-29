¿Regresas a Bogotá? El truco de los semáforos y los horarios para evitar multas hoy lunes

El puente festivo de San Pedro y San Pablo llega a su fin. Las autoridades de tránsito de la capital del país ya pusieron en marcha el Plan Retorno Bogotá hoy lunes 29 de junio de 2026.

El objetivo principal es garantizar el ingreso seguro y fluido de los miles de viajeros que salieron de la ciudad durante este fin de semana largo. Si estás planeando tu regreso, es fundamental que conozcas las medidas vigentes para evitar trancones y sanciones económicas.

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A continuación, te detallamos cómo funciona la movilidad en los principales accesos de la ciudad, las restricciones obligatorias y los cambios operativos en los semáforos.

Horarios del Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá

La medida más importante que debes tener en cuenta es el Pico y Placa Regional. Esta restricción aplica para todos los vehículos particulares que ingresan a la capital a través de los nueve corredores viales de acceso. Evita multas programando tu viaje según el último dígito de tu placa:



De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo está permitido el ingreso de vehículos con placas finalizadas en números PARES (0, 2, 4, 6 y 8).

Solo está permitido el ingreso de vehículos con placas finalizadas en números (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en números IMPARES (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., el tránsito de vehículos particulares es libre y no cuenta con restricciones de placa.

Plan Éxodo y Retorno en Bogotá /Foto: Alcaldía de Bogotá

Estado actual de las nueve vías de acceso

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de tránsito, se registra un flujo vehicular normal en los nueve corredores de entrada. Los accesos monitoreados constantemente son:



Avenida Centenario (Calle 13) Avenida Calle 80 Carrera Séptima Avenida Boyacá - Vía al Llano Vía Suba - Cota Vía a La Calera Vía a Choachí Autopista Norte Autopista Sur

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Cambios en la Autopista Sur: Intermitencia semafórica

Para agilizar el alto flujo de carros que entran por el sur de la ciudad, se activó la intermitencia semafórica en la Autopista Sur. Esta medida busca reducir los tiempos de espera en los cruces críticos. Los puntos específicos con semáforos intermitentes son:



Calle 65F sur y Calle 63 sur (Avenida nueva Bosa).

Carrera 59 sur (Entrada a Bosa) y Carrera 73 (Sector Pavco).

Carrera 67 (Ingreso a Madelena) y Carrera 64 (Frente a Makro).

En cada una de estas intersecciones hay presencia prioritaria de agentes civiles de tránsito y la Policía Metropolitana de Tránsito para coordinar el paso de los vehículos de manera manual si es necesario. Maneja con precaución y atiende las señales de las autoridades.