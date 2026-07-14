Motociclistas le dicen adiós a esta multa; la ley los protege en este caso

En Colombia existen más de trece millones de usuarios de motocicletas registrados, siendo esta la segunda modalidad de transporte más usada. Por esta razón, el Código Nacional de Tránsito establece reglas de comportamiento para asegurar el bienestar en las vías.

Los agentes de tránsito tienen la autoridad para exigir el cumplimiento de la legislación, solicitando documentos como el SOAT o la revisión técnico-mecánica. También vigilan el uso de implementos de seguridad como el casco reglamentario y prendas reflectivas reales.

Puedes leer: Universidad Nacional elimina examen para estos programas; podrás entrar con puntaje ICFES



Sobre el casco, el Ministerio de Transporte obliga a que este cubra correctamente la cabeza y se ajuste a la mandíbula sin presentar fisuras. Además, la norma menciona que estos objetos no pueden portar sistemas que se interpongan entre la protección y el cráneo.



Pese a lo anterior, existe una salvedad legal que beneficia a miles de conductores. El artículo cuatro de la resolución 23.385 del año 2020 aprueba estos sistemas si se utilizan con accesorios que permitan manos libres ahora.

Así pues, los intercomunicadores Bluetooth que se instalan de forma externa o interna son absolutamente legales. No contradicen las reglas de tránsito nacionales, por lo tanto, no existe una multa que pueda ser sancionada por los agentes por llevar este elemento real.

Es fundamental que el dispositivo no requiera ser manipulado manualmente mientras conduces la moto. Si el intercomunicador exige presionar botones o utilizar el celular durante la marcha, podría generarse un comparendo por parte de la autoridad competente en la vía.

Esta lógica también aplica para las cámaras tipo GoPro, las cuales no constituyen en sí mismas una infracción. Estos aparatos no ponen en riesgo la integridad del motociclista y tampoco alteran las condiciones técnicas originales del elemento de protección oficial.

Publicidad

Puedes leer: Universidad Nacional abre inscripciones para 2027: hay carreras que no piden examen

No obstante, si las autoridades evalúan que la cámara compromete el campo visual o tu habilidad de maniobra, podrías obtener una multa. La legislación advierte que la instalación de este accesorio no puede alterar de ningún modo el diseño o la resistencia física.

Publicidad

Está prohibido perforar o modificar la capacidad de absorción de energía del casco. Si la instalación genera puntos de presión que te incomoden o debilita la estructura, habrá una sanción efectiva para el infractor según las normas de seguridad vial vigentes.

El uso de cámaras también responde a una necesidad de seguridad jurídica para los conductores. Muchos emplean estos equipos para registrar posibles incidentes o abusos de autoridad, lo que se considera parte fundamental del derecho a la prueba en nuestro territorio.

El incorrecto uso del casco conlleva multas equivalentes a quince salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, la ley faculta a los agentes para realizar la inmovilización del vehículo, lo que acarrea costos extras por concepto de patios y de grúas locales.

La base de la regulación actual aclara que los conductores y acompañantes pueden usar sistemas móviles si estos dejan las manos libres. La clave es que mantengas el control total del vehículo en todo momento para evitar cualquier riesgo durante la conducción legal.

Un criterio técnico fundamental es que el soporte se adhiera a la calota externa sin perforar el poliestireno expandido. Se considera un elemento externo no invasivo siempre que no menoscabe la función protectora esencial del casco de seguridad del motociclista real.

¿Puedo usar intercomunicadores en el casco de la moto en Colombia?

Publicidad

Debes tener en cuenta que estos dispositivos son permitidos siempre que funcionen con equipos auxiliares que te permitan tener las manos libres durante la conducción. La norma prohíbe específicamente los teléfonos que se interpongan entre la cabeza y el casco.

Puedes leer: Este es el plazo máximo para cambiar de régimen pensional; está por terminar

Publicidad

Los sistemas que se instalan de forma interna o externa son legales porque no invaden el espacio entre la capa protectora y el cráneo. Por lo tanto, no existe una multa por su simple porte, a menos que el conductor los manipule manualmente mientras la moto avanza.

¿Me pueden multar por llevar una cámara GoPro?

La autoridad solo puede imponerte una sanción si el accesorio interfiere directamente con tu visibilidad o afecta la capacidad de maniobra al conducir. La ley protege tu derecho a portar estos equipos para registrar accidentes o posibles abusos de autoridad.

Es vital que la instalación no comprometa la capacidad de absorción de impactos ni altere el diseño original del casco. Si perforas la estructura para asegurar el soporte, podrías recibir una multa de quince salarios mínimos e incluso la inmovilización del vehículo.

Video que puedes ver: ¡Paso A Paso! Así puedes reclamar para que Te DEVUELVAN TU DINERO por fotomultas invalidadas