Residentes de conjunto residencial en alerta por cambio en forma de botar basura; hay multa

Si vives en un conjunto residencial o en un edificio en Colombia, es probable que ya estés acostumbrado a seguir ciertas normas de convivencia para evitar molestias a tus vecinos. Sin embargo, hay un tema que muchos residentes e inquilinos suelen pasar por alto y que hoy te puede costar muy caro: la forma en la que sacas tu basura.

Aunque muchas personas deciden ignorar las directrices de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 675 de 2001) y del Código de Policía, existen determinaciones legales adicionales que ya son de cumplimiento obligatorio.

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Una de las más importantes es la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual establece cómo debemos separar nuestros residuos desde la fuente para fomentar el reciclaje.

¿Cuál es el nuevo código de colores para separar la basura en Colombia?

Seguramente has visto que ahora se habla de bolsas de diferentes colores, pero ¿sabes realmente qué va en cada una? Esta normativa, que empezó a regir formalmente desde el 1 de enero de 2021, exige que todos los municipios y distritos implementen un código unificado para la presentación de residuos sólidos.

Para que no tengas problemas con las autoridades ni con la administración de tu conjunto, debes grabarte estos tres colores y sus funciones según el artículo 4° de la norma:

Bolsa blanca: Úsala exclusivamente para residuos aprovechables. Aquí debes depositar el plástico, vidrio, metales, papel, cartón y envases multicapa. Es fundamental que estos materiales estén limpios para que puedan ser reciclados.

Úsala exclusivamente para residuos aprovechables. Aquí debes depositar el plástico, vidrio, metales, papel, cartón y envases multicapa. Es fundamental que estos materiales estén limpios para que puedan ser reciclados. Bolsa verde: Está destinada a los residuos orgánicos aprovechables. Esto incluye, por ejemplo, los restos de comida o desechos agrícolas.

Está destinada a los residuos orgánicos aprovechables. Esto incluye, por ejemplo, los restos de comida o desechos agrícolas. Bolsa negra: Aquí es donde depositas los residuos no aprovechables, es decir, aquello que definitivamente no se puede reutilizar y que va directamente al relleno sanitario.

Es importante que sepas que los conjuntos residenciales están obligados por ley a cumplir con esta resolución. Esto no es una sugerencia de tu administrador, sino una exigencia legal para permitir que tú y tus vecinos separen correctamente los materiales que aún tienen valor.

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¿De cuánto es la multa por no reciclar correctamente en conjuntos residenciales?

Si piensas que no separar la basura no tiene consecuencias reales, piénsalo dos veces. Aunque en Colombia no existe una norma única que castigue el "no reciclar" como tal en términos ambientales generales, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) sí tiene dientes para sancionar comportamientos que afecten la salud pública.

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El artículo 94 de esta ley establece que no separar los residuos sólidos en la fuente, ni depositarlos selectivamente en los lugares destinados para ello, es un comportamiento sancionable. Si la policía detecta que no estás cumpliendo, podrías enfrentarte a una multa General tipo 3.

A día de hoy, esta multa equivale a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), lo que representa un golpe a tu bolsillo de aproximadamente 466.908 pesos colombianos.

Pero ojo, si vives en la capital, las reglas pueden ser incluso más estrictas. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha indicado que quienes no separen sus residuos pueden recibir sanciones que varían entre los 5, 10 o 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Además, ten mucho cuidado con los horarios: sacar la basura en días u horas no permitidos, o no usar debidamente las cestas públicas, acarrea una multa de cinco salarios mínimos diarios, es decir, unos 291.817 pesos colombianos.

Cumplir con estas tres condiciones —usar los colores correctos, separar en la fuente y respetar los horarios— es la única forma segura de evitar sanciones económicas que afecten tu presupuesto mensual.