Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata de manera fácil y rápida

Recargar la tarjeta TuLlave ya no tiene por qué ser el motivo de tus retrasos ni la razón para cargar efectivo en el bolsillo. Olvida esa imagen de las filas interminables en los portales o la búsqueda desesperada de un punto de recarga cuando el semáforo ya está en verde.

La era digital finalmente aterrizó en el transporte de Bogotá, y ahora tu billetera de DaviPlata se convierte en el puente para que tu movilidad sea tan fluida como un video en alta definición.

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El paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata

El paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata Foto: Gemini

Cómo activar la tecnología NFC para recargar la tarjeta TuLlave

Antes, después de recargar por internet, tenías que esperar hasta 30 minutos o buscar un validador físico en el bus o la estación para que el saldo "apareciera" en el plástico. Eso ya es historia antigua de 2024.

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Gracias a la aplicación Maas puedes activar tu saldo usando la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) de tu celular.

Solo tienes que acercar tu tarjeta física a la parte trasera de tu teléfono compatible y, ¡pum!, el dinero se refleja de inmediato. Es como tener un validador personal en la palma de tu mano que funciona las 24 horas.

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Si tu teléfono no tiene NFC, no te preocupes, igual puedes activar el saldo en los dispositivos físicos de las estaciones o en los buses zonales como se hacía tradicionalmente.

