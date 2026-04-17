Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿CLASES EN DÍA CÍVICO?
COBRO RECIBO DE LA LUZ
SUBASTA DIAN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata de manera fácil y rápida

Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata de manera fácil y rápida

Olvídate de filas eternas y del estrés de quedarte sin saldo justo cuando viene el bus. Ahora, gracias a esta alianza puedes recargar tu tarjeta desde $11.000 hasta $200.000 directamente.

Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata de manera fácil y rápida
Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata de manera fácil y rápida
Foto: Redes sociales de TransMilenio, IA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Recargar la tarjeta TuLlave ya no tiene por qué ser el motivo de tus retrasos ni la razón para cargar efectivo en el bolsillo. Olvida esa imagen de las filas interminables en los portales o la búsqueda desesperada de un punto de recarga cuando el semáforo ya está en verde.

La era digital finalmente aterrizó en el transporte de Bogotá, y ahora tu billetera de DaviPlata se convierte en el puente para que tu movilidad sea tan fluida como un video en alta definición.

Puedes leer: Estaciones en las que puedes entrar a TransMilenio sin tarjeta TuLlave; nueva forma de pago

El paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata

El paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata
El paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata
Foto: Gemini

Te puede interesar

  1. Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto
    Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto
    Foto: Tomada de TransMilenio
    Bogotá

    Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto

  2. TransMilenio habilita nuevo método de pago
    TransMilenio habilita nuevo método de pago
    /Foto: AFP /SITP
    Bogotá

    TransMilenio estrena pago sin tarjeta en Bogotá, ¿adiós a la tarjeta TuLlave?

Cómo activar la tecnología NFC para recargar la tarjeta TuLlave

Antes, después de recargar por internet, tenías que esperar hasta 30 minutos o buscar un validador físico en el bus o la estación para que el saldo "apareciera" en el plástico. Eso ya es historia antigua de 2024.

Puedes leer: Puedes perder todo el saldo de tarjeta TuLlave sin opción de recuperarlo por este detalle

Publicidad

Gracias a la aplicación Maas puedes activar tu saldo usando la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) de tu celular.

Solo tienes que acercar tu tarjeta física a la parte trasera de tu teléfono compatible y, ¡pum!, el dinero se refleja de inmediato. Es como tener un validador personal en la palma de tu mano que funciona las 24 horas.

Publicidad

Si tu teléfono no tiene NFC, no te preocupes, igual puedes activar el saldo en los dispositivos físicos de las estaciones o en los buses zonales como se hacía tradicionalmente.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

TuLlave

Davivienda

TransMilenio