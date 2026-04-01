Estaciones en las que puedes entrar a TransMilenio sin tarjeta TuLlave; nueva forma de pago

Olvídate de ese momento de pánico cuando llegas al torniquete y te das cuenta de que dejaste la tarjeta TuLlave en los otros pantalones.

El sistema de transporte de Bogotá ha dado un salto al futuro y ahora te permite validar tu pasaje sin necesidad del tradicional plástico verde.

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Esta novedad, que ya está rodando por la ciudad, es parte de un plan de modernización que busca que tu entrada al bus sea tan rápida como pagar un café con tu teléfono.



Actualmente, esta tecnología de "pago sin contacto" está disponible en puntos estratégicos que conectan el norte y el occidente de la capital.

Si te mueves por el Portal Norte – Unicervantes o utilizas la estación El Tiempo – Cámara de Comercio, ya eres candidato para probar este sistema VIP.

En estos lugares, los validadores han sido actualizados con lectores especiales que reconocen dispositivos con tecnología NFC y tarjetas bancarias de última generación.

¿Cómo funciona el contactless de la Tarjeta TuLlave?

No necesitas ser un experto en sistemas para usarlo. Si tienes una tarjeta débito o crédito de las franquicias Visa o Mastercard que tenga el símbolo de ondas de pago sin contacto, solo debes acercarla al lector del torniquete.

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El sistema detectará los datos en segundos, descontará los $3.550 pesos que cuesta el pasaje en este 2026 y te dará paso libre sin preguntas ni demoras.

Lo mejor de todo es que no tienes que insertar la tarjeta en ninguna ranura ni digitar claves secretas frente a desconocidos.

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Pero si lo tuyo es andar ligero y prefieres usar la tecnología que llevas en la muñeca o en el bolsillo, las billeteras digitales son tus mejores aliadas.

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Aplicaciones como Google Wallet o Apple Pay permiten vincular tus tarjetas bancarias para que solo tengas que acercar tu smartphone o reloj inteligente al validador.

Es un proceso idéntico al que realizas en un supermercado: acercas, el lector pita y ¡listo!, ya estás dentro del sistema camino a tu destino.

La empresa detectó que más del 52% de los ciudadanos soñaban con pagar sus viajes usando métodos electrónicos.

Aunque plataformas como Nequi y Daviplata son las más aclamadas por el público para este fin, la implementación actual se centra en la estabilidad de las billeteras digitales globales y las tarjetas bancarias con chip de proximidad.

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Esta fase piloto en el Portal Norte y la estación El Tiempo sirve para medir qué tan rápido reaccionan los pasajeros y asegurar que, cuando se extienda a toda la ciudad, no haya filas ni errores de conexión.

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¿Qué pasará con la vieja tarjeta TuLlave?

Si eres de los que prefiere seguir usando su tarjeta de siempre, no hay de qué preocuparse. La tarjeta TuLlave no va a desaparecer.

Seguirá siendo el método principal para miles de personas, especialmente para quienes no cuentan con servicios bancarios o prefieren no sacar su teléfono en zonas concurridas.

La idea es que ambos mundos convivan: el plástico tradicional para el uso diario y las opciones digitales para esos días en los que la rapidez o el olvido mandan.

Esta actualización del recaudo no solo te ahorra el viaje hasta la taquilla para recargar, sino que ayuda a descongestionar los puntos físicos de venta, permitiendo que el flujo de personas sea mucho más dinámico en las horas pico.