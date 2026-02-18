Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto

Pasajes GRATIS de TransMilenio: así puedes saber si eres beneficiario y el monto

Abre bien los ojos porque este febrero tu tarjeta TuLlave viene con premio: más de 770.000 bogotanos ya pueden activar sus pasajes gratuitos para moverse por la ciudad sin que les cueste un peso.

Foto: Tomada de TransMilenio
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Si te mueves por Bogotá, esta noticia te interesa porque tu bolsillo va a sentir un alivio inmediato. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Integración Social, ya puso en marcha la recarga de pasajes gratuitos para este mes de febrero de 2026, una movida que busca que el transporte no sea una barrera para nadie.

Bajo la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), el Distrito está invirtiendo más de 11.000 millones de pesos para que más de 770.000 ciudadanos puedan subirse al bus sin preocuparse por el saldo.

Puedes leer: Suspensión del decreto del salario mínimo 2026 pone en duda el precio del pasaje en Bogotá

¿Cómo saber si eres beneficiario de pasajes GRATIS de TransMilenio?

Lo que hace especial a este ciclo es que la cobertura se amplió para llegar a rincones y personas que antes no estaban en el radar. Ahora se suman tres grupos clave que necesitan este empujón para ir a citas médicas, estudiar o trabajar.

Si tú o alguien que conoces vive en viviendas tipo pagadiarios, hace parte de la Comunidad del Cuidado (personas mayores con dependencia) o es un exhabitante de calle en proceso de resocialización dentro del servicio de Hospedaje Social, ya puedes verificar si tienes viajes esperándote.

Estos grupos se unen a los que ya venían disfrutando del beneficio, como las personas con discapacidad, los adultos mayores de 62 años y quienes están en niveles de pobreza extrema o moderada según el Sisbén IV.

¿Cuántos pasajes Gratis dan para TransMilenio?

Aquí no te dan dinero en efectivo, sino un número específico de pasajes que se cargan directamente a tu cuenta. El portal oficial Bogota.gov.co detalla que la cantidad depende totalmente de tu perfil:

  • Exhabitantes de calle en resocialización: Reciben 22 pasajes mensuales.
  • Personas mayores en alojamientos o Comunidad del Cuidado: Tienen asignados 8 pasajes.
  • Habitantes de pagadiarios: Si estás en el grupo A del Sisbén recibes 7 pasajes, y si eres del grupo B, te corresponden 5.
  • Personas con discapacidad: El rango va de 1 a 12 pasajes, dependiendo de la necesidad.
  • Adultos mayores en general: Pueden recibir entre 1 y 8 viajes.

Puedes leer: TransMilenio le pone romanticismo al transporte y celebra San Valentín con los usuarios

El truco para activar tu beneficio No basta con ser beneficiario; tienes que "reclamar" tus viajes. Lo primero, y esto es innegociable, es que debes tener tu tarjeta TuLlave personalizada. Si no la tienes a tu nombre, el sistema no tiene cómo identificarte y el beneficio se pierde.

Una vez la tengas lista, el proceso es muy sencillo y tienes dos caminos según lo que te quede más cerca:

  1. En la taquilla: Vas con cualquier asesor en las estaciones de TransMilenio, le entregas tu tarjeta personalizada y le pides que te active el beneficio o subsidio.
  2. En los puntos automáticos: Metes la tarjeta en la máquina, buscas la opción que dice ‘Transacciones virtuales’, luego seleccionas ‘Solicitar Subsidio/Convenio’ y confirmas la carga. ¡Y listo! Ya puedes pasar por el torniquete.

Es importante que sepas que estos pasajes no son acumulables de forma infinita. Si un mes no te gastas todos tus viajes, para el siguiente ciclo el sistema solo te recargará lo necesario hasta completar tu cupo máximo mensual.

Además, si sientes que cumples con todo pero tu tarjeta aparece como "inactiva", no te quedes de brazos cruzados. Puedes comunicarte a la línea de atención de Integración Social al (601) 380 8330, opción 6, para que revisen tu caso.

Recuerda que este apoyo es una herramienta de equidad para que todos en Bogotá tengamos las mismas chances de movernos por la ciudad. Así que, si eres beneficiario, aprovecha cada viaje para conectarte con nuevas oportunidades.

