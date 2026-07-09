Requisito que salva de prestar el servicio militar en Colombia; muchas familias lo cumplen

En Colombia, la libreta militar es ese documento esencial que acredita que ya definiste tu situación, ya sea prestando el servicio en la Fuerza Pública o mediante el pago de la Cuota de Compensación Militar.

Sin embargo, existe un requisito que muchas familias cumplen y que podría salvarte de enlistarte: ser hijo único.

Puedes leer: Ejército Nacional abre vacantes a profesionales y técnicos; LINK de inscripción y costos



De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, ser el único hijo de la familia es una de las causales de exoneración vigentes.



Esto significa que, aunque debes tramitar el documento, no tendrás que prestar el servicio militar obligatorio en el Ejército, la Policía, la Armada o la Fuerza Aérea. Es un alivio para muchos hogares, pero requiere realizar un proceso formal para que tu situación quede legalmente definida.

¿Cómo tramitar la libreta militar si es hijo único en Colombia?

Aunque la ley te exonere de las filas, no te exonera de tener el documento. De hecho, contar con la libreta militar es clave si en el futuro quieres celebrar contratos con entidades públicas o hacer carrera administrativa.

Para iniciar este proceso en 2026, lo primero que debes hacer es ingresar al portal oficial (libretamilitar.mil.co), registrarte y completar el formulario de inscripción.

Durante el registro digital, tendrás que adjuntar una serie de soportes que validen tu identidad y tu condición de exonerado. Los documentos requeridos son:

Publicidad

Tu registro civil y documento de identidad.

Documentos de identidad de tus padres.

Soporte de la exención de ley (en este caso, el que acredite que eres hijo único).

Fotografía de frente con fondo azul, de tamaño 2.5 x 4.5.

Si los tienes, deberás incluir declaración de renta, certificado de ingresos o constancia de sueldo.

Puedes leer: España da casa gratis y trabajo fijo a quienes se muden a este pueblo; aplican colombianos

Una vez que completes este registro, el sistema validará toda tu información. Posteriormente, se te indicará una fecha, hora y lugar específicos para presentarte en el distrito militar correspondiente.

Publicidad

Allí te darán las instrucciones finales para obtener tu libreta y cumplir con este requisito legal. Es importante que no dejes pasar el tiempo, ya que existen multas si tienes más de 24 años y aún no has definido tu situación.

¿Qué otros casos de exoneración existen para no prestar servicio militar?

Si bien ser hijo único es una de las condiciones más comunes, la ley colombiana contempla muchas otras situaciones que te permiten definir tu situación militar sin ir al servicio obligatorio. Estas son algunas de las causales de exoneración que debes conocer:

Ser huérfano de padre o madre y que tu trabajo sea el sustento de hermanos incapaces de ganar su propio sustento.

Ser hijo de padres que no puedan trabajar o que sean mayores de 60 años y carezcan de pensión o medios de subsistencia.

Haber sufrido la pérdida de un hermano o padre en combate o actos del servicio militar.

Estar casado y hacer vida conyugal, o acreditar una unión marital de hecho legalmente declarada.

Ser padre de familia.

Pertenecer a comunidades indígenas o ser víctima del conflicto armado.

Tener una discapacidad física o ser objetor de conciencia.

Ser mujer transgénero que haya cambiado el componente de sexo en su registro civil.

Incluso si cumples con alguna de estas excepciones, recuerda que siempre tienes la opción de ingresar a las instituciones de manera voluntaria si así lo deseas.

Lo más importante es que, sin importar tu caso, realices el trámite a tiempo para evitar complicaciones en tu vida laboral y profesional en Colombia durante este 2026.