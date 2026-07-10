Tatequieto a vigilantes chismosos en conjuntos; esta Ley colombiana les "amarra la lengua"

Debes saber que la seguridad privada en Colombia no es una labor que se realice sin control estatal. La Ley 1920 de 2018 establece el marco regulatorio para el adecuado desempeño de todo el personal operativo de vigilancia en los conjuntos residenciales.

Este personal, según indica el artículo segundo de la norma, agrupa a guardias, escoltas y supervisores. Todos ellos tienen la obligación de acreditar sus aptitudes psicofísicas periódicamente para garantizar que el servicio se preste de forma efectiva.

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Uno de los pilares más importantes para tu tranquilidad es el manejo de la información. El artículo 74 del Decreto trescientos cincuenta y seis de mil novecientos noventa y cuatro prohíbe a los vigilantes revelar los datos confidenciales de los residentes.

De acuerdo con la normativa, el personal debe salvaguardar la información privada obtenida en sus labores profesionales. Solo pueden entregar estos datos si existe un requerimiento de una autoridad competente, como es el caso de la propia Policía Nacional.

El artículo 73 del mismo decreto explica que la finalidad del servicio es prevenir amenazas contra tu vida o integridad. Su labor se enfoca en proteger tus bienes y asegurar el tranquilo ejercicio de tus derechos dentro de la propiedad privada.

Además de la reserva, existen deberes éticos fundamentales que el personal debe seguir. Deben acatar siempre la Constitución y la ley nacional, respetando las libertades de la comunidad y absteniéndose de asumir conductas propias de la fuerza pública en el país.

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En cuanto a su bienestar, la Ley 1920 obliga a las empresas a contratar un seguro de vida colectivo. Este amparo debe cubrir al trabajador las veinticuatro horas del día y es un requisito para que la compañía mantenga su licencia vigente.

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Sobre el horario laboral, los trabajadores pueden laborar máximo doce horas diarias previo acuerdo escrito. La jornada semanal no debe superar las sesenta horas, permitiendo una extensión de la jornada suplementaria de hasta cuatro horas por encima de la ordinaria.

Respecto al uso de armamento, el artículo 8 señala que quienes porten armas deben renovar anualmente su certificado psicofísico. Si los resultados no son favorables, el trabajador no puede ser despedido, sino que debe ser reubicado en labores sin armas.

¿Cuáles son las leyes y artículos que regulan a los vigilantes en Colombia?

Aquí te detallo las normas clave que tú debes tener presentes. La Ley 1920 de 2018 regula las cooperativas y las condiciones laborales del personal operativo. Por su parte, el Decreto Ley 356 de 1994 expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada nacional.

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Dentro de la Ley 1920 de 2018, los artículos más relevantes que afectan el servicio son:



Artículo 1: Establece el marco jurídico para la inspección y el control.

Establece el marco jurídico para la inspección y el control. Artículo 2: Define al personal operativo y exige aptitudes psicofísicas.

Define al personal operativo y exige aptitudes psicofísicas. Artículo 5: Obliga al seguro de vida colectivo de veinticuatro horas.

Obliga al seguro de vida colectivo de veinticuatro horas. Artículo 7: Regula la jornada suplementaria y los descansos legales.

Regula la jornada suplementaria y los descansos legales. Artículo 9: Exige certificación anual psicofísica para portar armas.

Exige certificación anual psicofísica para portar armas. Artículo 11: Promueve la formación académica técnica a través del SENA.

Debes saber que existe una fecha especial para reconocer su compromiso con la convivencia. El artículo 10 establece el 26 de noviembre como el Día Nacional de la Vigilancia, destacando el valor de estos trabajadores en la seguridad ciudadana de todo el territorio.

Conocer estos artículos te permite tener una relación más clara y segura con el personal. No se trata solo de vigilancia, sino de un servicio profesional que debe cumplir con altos estándares de reserva y respeto por la ley colombiana en cada jornada de trabajo.

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Finalmente, el artículo 12 menciona que la ley rige desde su promulgación, derogando normas contrarias. Este conjunto de artículos forma un escudo legal que protege tanto al vigilante en su trabajo como a ti en tu privacidad y seguridad residencial en Colombia.

