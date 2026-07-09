¿Tu jefe te obligará a trabajar el lunes 13 de julio? Esto dice la nueva ley en Colombia

Si ya estás armando planes para el próximo puente, es normal que te preguntes qué sucederá con el festivo 13 de julio en Colombia.

Esta nueva fecha obligatoria ha despertado dudas entre los empleados y empresas. La respuesta corta es contundente: tu empleador no puede negarte el derecho al descanso remunerado, salvo que cumpla con las compensaciones económicas que exige la ley de nuestro país.

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¿De dónde salió este nuevo festivo?

El Congreso de la República expidió la Ley 2578 de 2026, la cual rinde homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Aunque la conmemoración es el 9 de julio, la famosa Ley Emiliani (Ley 51 de 1983) traslada el descanso oficial al lunes 13 de julio. A pesar de que la norma enfrenta una demanda ante la Corte Constitucional por presunta falta de neutralidad religiosa, la ley sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional para los sectores público y privado.

¿Habrá festivo el 13 de julio en Colombia? Esto se sabe /Foto: IA

¿Qué pasa si tu jefe te exige trabajar el 13 de julio?

En Colombia, el descanso en días feriados es un derecho laboral. Tu jefe no puede decidir ignorar el calendario oficial de forma arbitraria.

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Si por la naturaleza de la empresa (como sectores de salud, turismo o comercio) se requiere que cumplas funciones, la empresa debe programarte, pero está obligada a pagarte un recargo del 90% sobre el valor de la hora ordinaria.

Debes tener en cuenta un cambio crucial en la normativa: gracias a la reciente reforma laboral, el recargo dominical y festivo subió del 75% al 90% a partir de julio de 2026. Por lo tanto, si trabajas este lunes, tu remuneración será significativamente más alta que en años anteriores.

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Si tu empleador se niega a reconocer este pago o te sanciona injustificadamente por exigir tu descanso, se expone a graves multas por parte del Ministerio del Trabajo.

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El impacto con la reducción de la jornada laboral

Este puente festivo llega en un momento histórico para el mercado laboral del país. Dos días después, el 15 de julio de 2026, entra en vigor la última fase de la Ley 2101 de 2021, la cual reduce la jornada máxima legal a 42 horas semanales.

Debes saber que los días festivos no disminuyen tu salario mensual ni afectan el cálculo de tus prestaciones sociales.

Si trabajas el festivo y además excedes las horas semanales vigentes, esas horas extra se calcularán con un valor de hora ordinaria que ahora es un 14.2% más caro debido a la reducción horaria.

Conoce tus derechos, organiza tu horario con tiempo y recuerda que la ley respalda tu descanso este 13 de julio.

