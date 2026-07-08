Así cambia el pago de horas extras tras reducción de jornada laboral; tabla actualizada

El país se prepara para dar el paso final en la implementación de la Ley 2101 de 2021, la cual estableció una reducción gradual de la jornada de trabajo sin afectar tu salario mensual.

A partir del próximo miércoles 15 de julio de 2026, la jornada máxima legal pasará de 44 a 42 horas semanales. Quizás pienses que solo se trata de dos horas menos de oficina o de fábrica, pero en realidad esto tiene un efecto dominó en tu liquidación mensual: como ahora tu sueldo se divide por menos horas laboradas, el valor de cada hora que pasas en tu puesto de trabajo es mayor.

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¿Cuánto vale la hora de trabajo en Colombia 2026?

Esta es la pregunta que miles de colombianos se hacen frente al nuevo panorama laboral. Para quienes devengan el salario mínimo mensual legal vigente, fijado en $1.750.905 pesos, el cálculo cambia drásticamente.



Anteriormente, el número de horas mensuales de empleo se calculaba sobre 220, pero con la nueva jornada, este factor pasa a ser de 210 horas al mes.

Antes de este ajuste de julio, el valor de la hora ordinaria se encontraba en $7.959 pesos. Sin embargo, con la entrada en vigor de la jornada de 42 horas, el valor de tu hora ordinaria pasará a ser de $8.338 pesos.

Esto representa un incremento directo de $379 pesos por cada hora de tu jornada normal, lo que a su vez eleva el piso para calcular cualquier tiempo adicional que trabajes.

Es importante que tengas claro el reloj laboral: la jornada diurna está comprendida entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., mientras que la jornada nocturna se activa desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

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¿Cómo quedaron los recargos nocturnos, dominicales y festivos?

Si tu horario te exige trabajar en momentos que la ley considera de descanso o de mayor esfuerzo (como la noche o los domingos), debes estar muy atento a los nuevos valores.

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No solo aumenta la hora base, sino que también se debe considerar el ajuste en los porcentajes de recargo. Por ejemplo, el recargo por trabajar en un día de descanso compensatorio aumentó del 80% al 90%.

Aquí tienes el desglose detallado de lo que recibirás por cada hora, según la tabla actualizada para 2026:

Hora ordinaria: $8.338 pesos.

Hora nocturna (con recargo del 35%): $11.256 pesos.

Hora extra diurna (recargo del 25% sobre la ordinaria): $10.423 pesos.

Hora extra nocturna (recargo del 75% total o incremento del 35%): $14.592 pesos.

Por otro lado, si te toca cumplir con tus deberes un domingo o un día festivo, los valores son aún más significativos debido a la carga prestacional. Si trabajas una hora adicional en estos días, el recargo es del 115% sobre la hora ordinaria. Así queda la tabla para esos días especiales:

Recargo dominical o festivo: $15.842 pesos.

Recargo nocturno en dominical o festivo: $18.761 pesos.

Hora extra diurna dominical o festiva: $ 17.927 pesos.

Hora extra nocturna dominical o festiva: $22.096 pesos.

Recuerda que estos valores están calculados con base en el salario mínimo. Si ganas más de un salario básico, deberás aplicar estos mismos porcentajes de recargo (25%, 35%, 115%, etc.) sobre el valor de tu hora ordinaria particular, la cual también se verá beneficiada por la división entre 210 horas mensuales. Estar informado es tu mejor herramienta para asegurar que tu pago mensual sea el correcto bajo la nueva normativa de 2026.