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¿Cómo ver los resultados del ICFES? El link oficial y el paso a paso para consultar tu puntaje

Accede al link oficial para ver tu puntaje ICFES Saber 11. Te explicamos el paso a paso para ingresar a la plataforma interactiva Prisma de forma rápida.

Estudiante frente a una computadora portátil revisando el link para ver puntaje ICFES en la plataforma Prisma.
¿Cómo ver los resultados del ICFES? El link oficial y el paso a paso para consultar tu puntaje
/Foto: ICFES/ IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Consultar los resultados de las pruebas de Estado en Colombia es un paso crucial para miles de estudiantes que aspiran a ingresar a la educación superior. Para facilitar este proceso, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación pone a disposición de los usuarios el link para ver puntaje ICFES.

A través de esta herramienta virtual, los ciudadanos pueden acceder de manera detallada a su reporte individual de resultados. El sistema permite conocer el desempeño obtenido en áreas clave como Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

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Paso a paso para saber dónde te toca presentar la prueba Saber 11 del ICFES

Para realizar la consulta de forma exitosa, es indispensable ingresar a la plataforma interactiva Prisma. AQUÍ.

Este canal digital unifica todos los servicios de evaluación del Estado y garantiza la protección de los datos personales de los estudiantes.

Debido a la alta demanda de usuarios durante el día de la publicación de las notas, se recomienda utilizar navegadores estables y contar con una conexión a internet segura para evitar caídas del servidor.

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Paso a paso para ingresar a la plataforma PRISMA

El procedimiento para conocer su calificación es sumamente sencillo y no requiere de intermediarios. A continuación, se detalla el método oficial establecido por las autoridades educativas:

  1. Acceda al portal institucional: Ingrese a la página web oficial del organismo evaluador y busque la sección dedicada a los resultados históricos y recientes.
  2. Ubique el módulo de consulta: Haga clic sobre el enlace directo que lo redireccionará hacia la plataforma interactiva Prisma.
  3. Seleccione el tipo de documento: Despliegue el menú de opciones y elija su documento de identidad actual, ya sea tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o el Registro Civil de Nacimiento según sea el caso.
  4. Digite su número de identificación: Escriba los dígitos correspondientes usando el tipo y número de documento con el cual se inscribió originalmente para presentar el examen.
  5. Introduzca la fecha de nacimiento: Ingrese sus datos cronológicos exactos para verificar su identidad ante el sistema de seguridad.
  6. Complete el código de verificación: Resuelva el sistema de seguridad captcha para demostrar que no es un acceso automatizado y presione el botón ingresar.

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Recomendaciones para interpretar el reporte de resultados

Una vez dentro de la sesión personal, el estudiante podrá descargar su diploma de estado en formato PDF.

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El documento refleja un puntaje Saber 11 global que va desde los 0 hasta los 500 puntos posibles. Además del puntaje general, el reporte desglosa los percentiles individuales por cada materia evaluada, lo que sirve como indicador del nivel académico frente al resto de la población estudiantil del país.

Este puntaje es el requisito indispensable para postularse a los diferentes programas de becas universitarias públicos y privados vigentes. Mantener a la mano el link para ver puntaje ICFES le asegurará un acceso oportuno a la información para continuar con sus trámites de matrícula en la educación superior colombiana.

¿Cómo ver los resultados del ICFES El link oficial y el paso a paso para consultar tu puntaje
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