Paso a paso para saber dónde te toca presentar la prueba Saber 11 del ICFES

Falta muy poco para que presentes la prueba Saber 11 del ICFES, un requisito que no solo mide tus conocimientos, sino que es obligatorio para que puedas graduarte y recibir tu cartón como bachiller académico.

La cita es este domingo 26 de julio, día en el que miles de alumnos en todo el país se encontrarán en diversas instituciones educativas para responder el cuestionario de Estado.

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Desde el pasado viernes 10 de julio, la plataforma del ICFES habilitó la consulta de citaciones. Si aún no has revisado dónde te corresponde, es momento de que lo hagas para evitar sorpresas de último minuto.



¿Cómo consultar mi citación para la prueba Saber 11 del ICFES?

Saber el lugar y la hora exacta de tu examen es fundamental para que planees tus traslados con antelación. El proceso es muy sencillo y lo puedes realizar desde cualquier dispositivo con internet siguiendo estos pasos:

Ingresa a la página oficial del ICFES. Busca la sección que dice 'Calendario 2026' y, justo debajo, haz clic en el botón 'Citaciones'. Se abrirá un formulario que debes diligenciar con tus datos personales, tu número de registro y seleccionar el tipo de examen que vas a presentar. Haz clic en la opción 'Buscar'.

Una vez realices estos pasos, el sistema te mostrará detalladamente el sitio asignado y la hora en la que debes estar presente. Te recomendamos verificar esta información con tiempo para que no tengas contratiempos el domingo.

¿Qué se evalúa en el examen y cuánto dura la jornada?

Es importante que sepas a qué te vas a enfrentar. La aplicación de la prueba Saber 11 está organizada en dos sesiones de 4,5 horas cada una.

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Durante este tiempo, deberás responder un test de selección múltiple donde cada pregunta tiene una única respuesta correcta entre cuatro opciones (A, B, C y D).

El examen evalúa cinco áreas fundamentales del conocimiento, y cada una te otorga un puntaje de 0 a 100:

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Lectura Crítica.

Matemáticas.

Ciencias Naturales.

Sociales y Ciudadanas.

Inglés.

Al final, la sumatoria de estos componentes determinará tu resultado global, el cual se ubica en un rango de 0 a 500 puntos.

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Recomendaciones y materiales para el día del examen

Para que el desarrollo de tu prueba sea exitoso, no olvides empacar desde la noche anterior los elementos necesarios. Es obligatorio llevar tu documento de identidad. Sin él, no podrás ingresar al aula.

Además, debes contar con un lápiz número 2, borrador y sacapuntas. El uso de un esfero es opcional.

Un punto crucial es el manejo de la tecnología. Debes saber que está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante la prueba.

Si decides llevar tu móvil, el personal del ICFES te pedirá que lo guardes en bolsas de seguridad antes de iniciar. Sigue siempre las instrucciones de los supervisores para que puedas terminar tu examen con total normalidad. ¡Mucho éxito en tu prueba!