Bogotá tiene un colegio público entre los 10 mejores de todo el mundo, ¿lo conoces?

Tremenda noticia para arrancar el día con el pecho inflado de orgullo por la educación de la capital. Un colegio público de Bogotá se metió oficialmente en la prestigiosa lista de las diez mejores instituciones educativas del planeta en los World’s Best School Prizes 2026.

Este tremendo reconocimiento internacional llegó en la categoría de ‘Fomentando Vidas Saludables’, todo por cuenta de un revolucionario modelo pedagógico llamado ‘Refugio Socioemocional’.

Puedes leer: Si buscas jardín infantil para tu hijo, prepárate: las 10 preguntas que más te harían



La estrategia ha logrado transformar por completo la salud mental, el bienestar físico y la convivencia de sus estudiantes sin tanta teoría aburrida y con muchísima acción real dentro del aula.

El gran protagonista de esta hazaña mundial es el Colegio público Las Margaritas, una institución que es administrada con toda la ficha por la Alianza Educativa. Este plantel se convirtió en el único representante de toda Colombia en esta exigente categoría global.

De hecho, la movida estuvo tan reñida que en toda América Latina solo este rincón bogotano y otra escuela en Ecuador lograron pasar el filtro de la organización internacional T4 Education.

Publicidad

El proyecto funciona como un espacio humano y pedagógico donde los jóvenes aprenden a identificar qué sienten, manejan los conflictos con cabeza fría y construyen relaciones sanas basadas en el respeto mutuo.

Colegios en Bogotá implementarán nuevo examen a estudiantes; dos materias puntuales Foto: Gemini

El Refugio Socioemocional que revoluciona las aulas en Kennedy

Esta joya de la educación pública de Bogotá está ubicada estratégicamente en la localidad de Kennedy. Allí, en el Colegio público Las Margaritas, maestros, directivos y estudiantes le dieron un giro completo al sistema tradicional para responder al gran desafío actual: garantizar entornos escolares seguros y emocionalmente estables.

Publicidad

La jugada les ha salido tan bien que la institución ya se consolidó con fuerza en el top 30 de los mejores colegios públicos de Bogotá, registrando cifras envidiables: lograron bajar la deserción escolar por debajo del 1% y redujeron a cero absoluto los casos de acoso escolar.

La secretaria de Educación del Distrito, Julia Rubiano, no ocultó su alegría y dejó claro que esto demuestra la calidad de la educación oficial que impulsa la alcaldía de Carlos Fernando Galán:

“Hoy el colegio Las Margaritas enorgullece a la educación pública de Bogotá. Felicito al colegio y a la Alianza Educativa por este reconocimiento, que pone a la educación oficial de Bogotá en un lugar muy alto. La educación socioemocional, fortalecer estas habilidades es parte de una educación que te responde, forma parte de esa apuesta por la educación de calidad que hace la alcaldía de Carlos Fernando Galán. No solo es hablar de aprendizajes, de áreas, también es fundamental hablar de esa convivencia y de lo socioemocional, porque eso nos ayuda a construirnos mejor como ciudad y como comunidad educativa”.

Puedes leer: Ley de educación pone freno a docentes atornillados; a esta edad hay retiro

Estudiantes mediadores que resuelven los problemas entre ellos mismos

Lo más bacano de este modelo internacional implementado en el Colegio público Las Margaritas es que no está manejado por adultos autoritarios, sino por los mismos jóvenes. El espacio está completamente mediado por alumnos que se formaron gracias al programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Publicidad

Ellos aprenden herramientas de liderazgo para resolver los roces del día a día de forma saludable y con total empatía.

