Tragedia en la obra del Metro de Bogotá: trabajador perdió la vida en la obra

Las obras de la primera línea del Metro de Bogotá quedaron este lunes 17 de agosto marcadas por una tragedia. David Gordillo, trabajador que se desempeñaba como soldador en el proyecto, falleció después de sufrir un accidente mientras desarrollaba sus labores en la Estación 8.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y personas cercanas.

"La Empresa Metro de Bogotá (EMB) lamenta profundamente el fallecimiento de David Gordillo, quien desde noviembre de 2025 se desempeñaba como soldador en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá", escribió la empresa en un comunicado.



Gordillo hacía parte del proyecto desde noviembre de 2025 y llevaba varios meses participando en la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se desarrollan en la capital colombiana.

Por ahora, las autoridades y la Empresa Metro de Bogotá no han establecido públicamente qué ocurrió exactamente durante la jornada laboral ni cuál fue la situación que provocó el accidente.

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Metro de Bogotá: investigan qué ocurrió en la Estación 8

Tras conocerse el fallecimiento, la Empresa Metro de Bogotá informó que las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación.

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La entidad señaló que colaborará con las autoridades y con las instituciones encargadas de establecer las causas y condiciones en las que se produjo el hecho.

La información oficial disponible hasta el momento no detalla qué actividad específica realizaba Gordillo cuando ocurrió el accidente ni qué situación habría desencadenado el evento.

Por esta razón, será la investigación la que permita determinar las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos en la Estación 8 y establecer los elementos que rodearon el fallecimiento del trabajador.

La Empresa Metro de Bogotá también destacó la importancia de garantizar la protección de las personas que participan diariamente en los diferentes frentes de construcción de la Línea 1.

El fallecimiento de Gordillo generó además un llamado para revisar las condiciones de seguridad industrial dentro del proyecto y reforzar las medidas preventivas en las zonas donde continúan las labores.

Metro de Bogotá pide reforzar los protocolos de seguridad

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Luego del accidente, la Empresa Metro de Bogotá solicitó al concesionario Metro Línea 1 fortalecer de manera inmediata los protocolos destinados a proteger a los trabajadores que participan en la construcción.

La entidad reiteró que las actividades deben desarrollarse siguiendo los procedimientos, controles y protocolos establecidos para este tipo de trabajos, con especial atención a las condiciones de seguridad industrial.

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Además, la EMB anunció que realizará seguimiento, junto con la interventoría, a las medidas que adopte el concesionario después de lo ocurrido.

Atención: La empresa Metro de Bogotá confirma el fallecimiento de David Gordillo hoy al mediodía en la estación 8. David era soldador y estaba vinculado desde el 2025 . Mis más sentidas condolencias a su familia. QEPDhttps://t.co/Rr9avcyCVN — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) August 18, 2026

El propósito será verificar las acciones preventivas y fortalecer los mecanismos de seguridad en los distintos frentes de obra, mientras avanza la investigación que busca establecer con precisión las causas del accidente.

La entidad también insistió en que la protección de quienes trabajan en el proyecto constituye una prioridad.

El accidente ocurre mientras avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá

El fallecimiento de David Gordillo se produce en medio de la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá, proyecto que mantiene diferentes frentes de construcción activos en la capital.

La Estación 8 forma parte del trazado actualmente en construcción y concentra actividades relacionadas con el desarrollo de la infraestructura del sistema de transporte.

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Mientras continúan las investigaciones, la información oficial se mantiene enfocada en determinar qué sucedió y en revisar las condiciones de seguridad de las labores que se adelantaban en el momento del accidente.

La Empresa Metro de Bogotá lamentó profundamente la muerte del trabajador y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

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Por ahora, el caso permanece bajo investigación y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias que llevaron al accidente ocurrido este lunes en la Estación 8.