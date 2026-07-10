TransMilenio anuncia cambio drástico en estación clave por obras del Metro

La capital del país vive un momento importante, pues la obra del Metro de Bogotá ya alcanza el 80 por ciento de ejecución.

Tras décadas de diseños y esperas, la ciudad finalmente ve cómo se consolida su primera línea, que ya cuenta con más de la mitad de su viaducto construido y buena parte de los trenes en suelo bogotano.

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Sin embargo, este avance requiere de ajustes temporales para que las máquinas y los operarios puedan trabajar de forma segura.



Por eso, si utilizas habitualmente el sistema TransMilenio para moverte por el corredor de la Caracas, te contamos que se vienen cambios drásticos para asegurar que el megaproyecto siga cumpliendo su cronograma, cuya meta de operación está fijada para el 15 de mayo de 2028.

¿Cuándo y por qué cerrará el vagón norte de la estación temporal de la Av. Jiménez?

Si tienes planeado visitar el sector comercial de San Victorino o realizar diligencias en el centro, toma nota: desde este sábado 11 de julio se cerrará el vagón norte de la estación temporal de TransMilenio de la Av. Jiménez.

La Empresa Metro de Bogotá ha explicado que esta novedad es estrictamente necesaria para avanzar con el izaje de dovelas del viaducto de la Línea 1.

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Estas piezas son fundamentales para la estructura por donde circularán los trenes, que actualmente ya realizan pruebas desde el patio taller de Bosa hasta la estación 4.

Además del cierre del vagón, debes tener en cuenta que también se inhabilitará el cruce peatonal y el acceso norte de esta estación temporal.

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Es importante recordar que el vagón central ya se encuentra fuera de servicio para permitir el desarrollo de las actividades constructivas en la zona.

¿Cuáles son los horarios del cierre y por dónde ingresar a la estación?

Para que no te tome por sorpresa y puedas planificar tu viaje con tiempo, el sistema ha definido horarios específicos en los que se llevarán a cabo estos trabajos de izaje de estructuras pesadas.

Los cierres se realizarán principalmente en jornada nocturna y durante los fines de semana de la siguiente manera:

De lunes a viernes: el cierre operará desde las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m. del día siguiente.

Fines de semana: la restricción comenzará los sábados a partir de las 04:00 p.m. y se extenderá de forma continua hasta las 4:30 a.m. del lunes (o del martes si el lunes es festivo).

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Si te encuentras en la zona durante estos horarios y necesitas entrar o salir del sistema, no te preocupes, no quedarás incomunicado.

El ingreso y salida de los usuarios se realizará por la calle 8. Además, para guiar a los miles de ciudadanos que transitan por este sector, habrá personal de atención en vía presente para resolver cualquier duda sobre los servicios y accesos disponibles.

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Mientras el viaducto sigue creciendo por el aire, en la superficie se han instalado estaciones temporales para mitigar el impacto y asegurar que los servicios de TransMilenio sigan operando a pesar de la magnitud de la obra.