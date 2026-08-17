¿Se cae el comparendo? MinTransporte responde a multa a camión con ayuda humanitaria

Un camión que hacía parte de una caravana con Ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto terminó inmovilizado temporalmente después de recibir un comparendo en una estación de pesaje del Tolima.

El vehículo transportaba colchonetas y otros suministros con destino al Eje Cafetero, pero registró un sobrepeso aproximado de 60 kilos, situación que derivó en una sanción de $1.200.000.

El caso rápidamente generó debate en redes sociales, especialmente por tratarse de un recorrido destinado a llevar donaciones a personas afectadas por la emergencia.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la actuación de las autoridades y pidieron mayor flexibilidad durante la contingencia, otros defendieron la importancia de cumplir las normas de peso para preservar la seguridad de los vehículos y de quienes circulan por las carreteras.

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Ante la polémica, el Ministerio de Transporte se pronunció este lunes festivo, 17 de agosto, y anunció medidas frente a este y otro caso registrado en Córdoba.

Ayuda humanitaria: Ministerio de Transporte pide levantar los comparendos

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El primer caso ocurrió en la estación de pesaje ubicada en el sector del peaje Coello Cocora, en Tolima, correspondiente a la concesión APP GICA y bajo supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

De acuerdo con la información suministrada, el camión presentó un exceso de aproximadamente 60 kilos y recibió un comparendo por $1,2 millones.

La situación fue registrada por el conductor en un video publicado en Instagram, donde expresó su molestia porque, mientras transportaba suministros para los damnificados, el vehículo quedó temporalmente retenido y el resto de la caravana continuó su recorrido.

El Ministerio de Transporte aseguró que existen instrucciones excepcionales para facilitar el desplazamiento de Ayuda humanitaria, maquinaria y equipos hacia las zonas afectadas por la emergencia.

“El Gobierno nacional adoptó medidas excepcionales para facilitar la movilización de ayuda humanitaria, maquinaria y equipos hacia las zonas afectadas. Estas instrucciones deben ser conocidas y aplicadas por concesionarios y por todo el personal que opera peajes, estaciones de pesaje y puntos de control”.

La entidad también hizo un llamado a los concesionarios viales para actuar con “empatía, solidaridad y sentido de urgencia” ante las necesidades de las comunidades afectadas.

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Ayuda humanitaria: ¿qué pasará con las multas?

El caso del Tolima no fue el único mencionado por el Ministerio. La entidad informó sobre una segunda situación ocurrida en Córdoba, específicamente en el municipio de Planeta Rica, en el sector Brasilia, dentro de la concesión Ruta al Mar.

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Según el Ministerio, este segundo caso también involucró un vehículo que movilizaba Ayuda humanitaria, por lo que se impartieron instrucciones a la ANI y a los concesionarios involucrados para revisar las sanciones.

La respuesta oficial apunta a que los comparendos impuestos a los vehículos que transportaban las donaciones sean levantados. El Ministerio afirmó que instruyó a la ANI y a los dos concesionarios para tomar las medidas correspondientes y alinearse con las disposiciones establecidas durante la emergencia.

“Este es un momento para facilitar, colaborar y actuar con solidaridad. La prioridad son las familias afectadas y todos tenemos que poner de nuestra parte”, señaló la entidad.

Frente a la emergencia por el sismo, la prioridad es salvar vidas y llevar ayuda. Hacemos un llamado a los concesionarios viales a actuar con empatía, acatar las directrices del Gobierno y facilitar el paso humanitario en peajes.https://t.co/9G09rYLPRA pic.twitter.com/6JkMUcktb3 — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 17, 2026

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también pidió que las instrucciones sean conocidas por todos los trabajadores encargados de operar peajes, básculas y puntos de control, con el propósito de evitar que los procedimientos se conviertan en obstáculos para el traslado de suministros.

El debate por la Ayuda humanitaria y las normas de tránsito

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La situación abrió una discusión entre quienes consideran que durante una emergencia debe existir mayor flexibilidad para los vehículos que trasladan donaciones y quienes sostienen que las reglas de seguridad vial deben mantenerse.

En particular, algunos usuarios señalaron que un exceso de peso puede afectar componentes como el sistema de frenado, especialmente en carreteras de montaña. Otros, en cambio, cuestionaron que una diferencia de aproximadamente 60 kilos terminara afectando el desplazamiento de un vehículo que llevaba suministros hacia las comunidades damnificadas.

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El conductor todavía cuenta con la posibilidad legal de apelar el comparendo ante las autoridades de tránsito correspondientes. Sin embargo, la posición expresada por el Ministerio de Transporte establece que las sanciones de los dos casos mencionados deben ser levantadas, de acuerdo con las instrucciones impartidas a la ANI y a los concesionarios.

La entidad reiteró, además, que las medidas excepcionales adoptadas durante la emergencia deben ser socializadas de manera inmediata entre los equipos operativos.

“En una emergencia, ningún procedimiento puede convertirse en un obstáculo para que alimentos, agua, medicamentos y demás ayudas lleguen oportunamente a los damnificados”, sostuvo el Ministerio.

Así, el caso del camión sancionado en Tolima pasó de ser una situación viral en redes sociales a convertirse en un llamado oficial para que las rutas destinadas al traslado de Ayuda humanitaria puedan avanzar bajo las condiciones especiales establecidas durante la emergencia.

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