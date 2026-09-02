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Nueva ley castigaría con cárcel a encapuchados en manifestaciones; además de multa

Representantes a la Cámara de diferentes partidos radicaron una iniciativa que buscaría establecer sanciones para quienes oculten su identidad durante manifestaciones.

Propuesta de ley que busca sancionar con cárcel y multas a encapuchados durante manifestaciones en Colombia.
Representantes a la Cámara radicaron un proyecto de ley para sancionar con cárcel y multas a quienes cubran su rostro en manifestaciones públicas
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El pasado 1 de agosto, los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta y Julio César Triana presentaron la iniciativa multipartidista, Ley Anticapuchos, la cual tiene como objetivo tipificar el ocultamiento de identidad durante las manifestaciones para facilitar el desorden en la vía pública.

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Este proyecto de 'Ley Anticapuchos' busca que aquellos que participan en este acto social y toman la decisión de ir encapuchados o con el rostro cubierto, ya sea con pasamontañas o máscaras, para cometer desmanes durante la manifestación, reciban una sanción clara y contundente.

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La propuesta contempla una pena de 54 a 96 meses de prisión, sumada a multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales vigentes. También contará con algunos agravantes en el caso de que el investigado utilice sustancias corrosivas, explosivos o artefactos artesanales.

Asimismo, la situación se agrava si los daños afectan de manera directa a entidades como colegios, hospitales o redes de servicios públicos.

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Además de la capucha, la propuesta también penalizará a aquellos que obstruyan de forma temporal o permanente las vías de transporte por medios ilícitos. Esta conducta contemplaría una pena de prisión de 54 a 96 meses y la ya mencionada multa salarial.

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El representante Jaime Arizabaleta basó su respaldo a la 'Ley Anticapuchos' y a la protesta con la siguiente declaración: “El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad... pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta sale a delinquir”.

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¿Cómo avanza el trámite de esta propuesta en el Congreso?

El coautor del proyecto de ley, Julio César Triana, afirmó que: “No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune... la capucha se convirtió en la herramienta perfecta”.

La iniciativa legislativa debe superar cuatro debates en el Congreso colombiano. Hasta el momento, se conoce que iniciará su primer debate de manera formal en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

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Debido a que apenas está iniciando su paso por el Congreso colombiano, esta ley no cuenta con un número de artículo o decreto asignado. Sin embargo, se dio a conocer como la Ley Anticapuchos; su futuro dependerá de la concertación que logren los congresistas

Varios departamentos sufren hoy los bloqueos y disturbios causados por encapuchados, por lo que congresistas de diversas regiones apoyan la medida. El proyecto busca dar herramientas reales para judicializar a quienes dañen los bienes públicos en las regiones.

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