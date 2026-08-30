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¿Cambiarán los horarios en los colegios? La verdad sobre la nueva propuesta del Gobierno

¿Tu colegio cambiará de horario? Conoce los detalles de la propuesta de nueva jornada escolar en Colombia. Este sería el proyecto del Gobierno.

Estudiantes de un colegio oficial en Colombia ingresando a clases durante la mañana.
El Ministerio de Educación evalúa cambios en la planeación de la jornada escolar oficial.
/Foto: IA /Abelardo de la Espriella (Facebook)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Un reciente proyecto de decreto del Ministerio de Educación Nacional plantea modificaciones clave en las reglas que regulan la administración del servicio educativo.

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El principal eje de este documento es dar un impulso definitivo a la implementación de la nueva jornada escolar en Colombia a través de la jornada única.

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La propuesta, registrada bajo el código SUCOP PN-2026-32629, estuvo bajo consulta pública durante el mes de agosto de 2026.

Aunque ha generado una enorme expectativa y diversas dudas entre padres y maestros, las autoridades han aclarado que todavía no constituye una norma vigente, por lo que ningún colegio oficial debe modificar sus horarios de forma inmediata.

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Puedes leer: ¿Iglesias administrando colegios? La verdad detrás del polémico decreto de Mineducación

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¿Cómo funcionaría el cambio de horarios en los colegios?

El objetivo de la reforma no es decretar una extensión obligatoria y repentina de las horas de clase en todo el territorio nacional.

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En su lugar, el proyecto establece que las entidades territoriales e instituciones deban priorizar y avanzar hacia la jornada única en colegios oficiales cada vez que organicen o contraten la administración de sus servicios educativos.

Para que un colegio del país pueda adoptar este esquema de tiempo completo, se deben cumplir obligatoriamente tres requisitos estructurales:

  • Infraestructura suficiente: Aulas y espacios aptos para la permanencia de los alumnos.
  • Planta de docentes disponible: Profesores capacitados para cubrir la intensidad horaria.

  • Recursos financieros estables: Presupuesto que garantice la alimentación y el sostenimiento escolar.

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Por esta razón, la aplicación de la medida sería progresiva. Cada municipio y departamento tendrá que analizar de forma individual sus propias capacidades antes de ordenar cualquier modificación.

Uno de los puntos más llamativos de la propuesta es cómo planea solucionar los problemas históricos de las escuelas públicas.

Cuando una región registre limitaciones físicas o sufra por la insuficiencia de la planta de docentes, los estudios técnicos obligatorios no podrán limitarse a buscar soluciones temporales.

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El análisis gubernamental deberá proyectar la ampliación de la cobertura bajo el modelo de jornada única.

Ilustración conceptual sobre el debate de la educación laica y la participación de iglesias en colegios públicos de Colombia.
El borrador del Ministerio de Educación abre el debate sobre los límites de la educación laica y el rol de las iglesias en los colegios oficiales.
/Foto: IA / Viviane Morales

Es importante destacar que la jornada única no es un invento de este borrador de decreto.

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Esta modalidad se encuentra respaldada por el artículo 85 de la Ley 115 de 1994 y fue reglamentada previamente por el Decreto 2105 de 2017.

El Gobierno define esta estrategia como una herramienta de calidad diseñada para fortalecer las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas de los jóvenes.

El cambio real que introduce este nuevo proyecto radica en la obligatoriedad de planificar el futuro de la educación nacional poniendo la jornada única como la meta principal y no como una opción secundaria.

Puedes leer: Antes de hacerte perder el año, el colegio debe cumplir con este requisito

¿Habrá cambio inmediato de horario en el colegio de mi hijo?

Como padre o madre de familia, puedes mantener la total tranquilidad: esta propuesta no cambiará el horario de tu hijo de la noche a la mañana.

El documento presentado por el Ministerio de Educación es apenas un borrador de proyecto que se encuentra en estudio y no es una ley vigente.

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Su objetivo principal no es obligar a todas las escuelas a cerrar las jornadas de la tarde o de la mañana de forma repentina, sino planificar cómo, en un futuro y a largo plazo, se puede lograr que más colegios públicos tengan una jornada única para mejorar la calidad del aprendizaje de los niños.

El Gobierno Nacional ha dejado claro que ningún establecimiento podrá extender sus horarios si no cuenta primero con la infraestructura adecuada, comedores escolares listos y suficientes profesores contratados para atender a los estudiantes.

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Colegios distritales

Ministerio de Educación