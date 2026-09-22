Yamid Amat entra en estado crítico tras ingresar a UCI; detalles de su salud

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este martes que el periodista Yamid Amat, de 84 años, permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de ingresar al centro médico durante la noche del lunes 21 de septiembre debido a una complicación de salud.

De acuerdo con el comunicado emitido a solicitud de la familia, el reconocido comunicador se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

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"A solicitud de la familia se permite informar que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde su ingreso en la noche del 21 de septiembre ha requerido manejo integral y multidisciplinario", se lee en el comunicado compartido en X.



Asimismo, la Fundación Santa Fe señaló que "el paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado" y precisó que será la institución médica la encargada de informar sobre la evolución de su estado de salud.

https://t.co/hcCrc42mZn — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) September 22, 2026

¿Qué enfermedad tiene Yamid Amat?

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El periodista ha padecido durante varios años Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección que provoca una obstrucción persistente del flujo de aire y puede generar dificultades para respirar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la EPOC es una enfermedad pulmonar frecuente que puede causar síntomas como dificultad para respirar, tos crónica y producción de flema. Entre las medidas utilizadas para su manejo se encuentran dejar de fumar, el uso de medicamentos inhalados, la rehabilitación pulmonar y la vacunación para prevenir algunas infecciones respiratorias.

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No obstante, hasta el momento, el comunicado de la Fundación Santa Fe no ha precisado cuál fue la complicación de salud que llevó a Yamid a ingresar a la UCI ni ha establecido una relación entre su actual estado y la EPOC.

¿Quién es Yamid Amat?

Yamid Amat es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia y cuenta con una extensa trayectoria en radio, televisión y prensa. Durante años estuvo al frente del espacio radial 6 AM - 9 AM de Caracol Radio, desde donde consolidó un estilo caracterizado por la información de actualidad y las entrevistas a diferentes protagonistas de la vida nacional.

¿Qué enfermedad tiene Yamid Amat? Último parte de salud del periodista hospitalizado en UCI /Foto: redes sociales

En televisión, fue uno de los fundadores del Noticiero CM&, creado en 1992, y permaneció vinculado a este informativo durante más de tres décadas. También estuvo al frente de Noticias Caracol y presentó el reconocido espacio de entrevistas Pregunta Yamid.

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A lo largo de su carrera, Yamid es reconocido por su trayectoria periodística y por su influencia en distintas generaciones de comunicadores en Colombia. Esto, mientras que la Fundación Santa Fe o sus familiares entreguen información adicional sobre su evolución.

