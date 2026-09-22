¿Los temblores en Chaparral tienen relación con el terremoto del 10 de agosto? Esto dice el SGC

El municipio de Chaparral, en Tolima, viene registrando una intensa actividad sísmica desde la madrugada del domingo 20 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que, durante las primeras 48 horas de la secuencia, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) localizó más de 200 eventos sísmicos con magnitudes iguales o superiores a 2,0, de los cuales 10 alcanzaron o superaron una magnitud de 4,0.

La secuencia comenzó a las 4:52 a. m. del 20 de septiembre y se ha caracterizado por movimientos de poca profundidad, inferiores a los 30 kilómetros.

Los sismos han sido percibidos por habitantes de municipios de Tolima, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Cauca, con más de 1.000 reportes ciudadanos recibidos por la entidad. Con corte a las 3:30 p. m. del 21 de septiembre, la RSNC ya había contabilizado más de 130 temblores con magnitudes superiores a 2,0, cinco de ellos con magnitud igual o superior a 4,0.



Puedes leer: ¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? La explicación científica y si alerta un sismo fuerte



La actividad sísmica se mantuvo durante la jornada del martes 22 de septiembre. Entre los eventos más significativos se registró uno ocurrido a las 6:00 a. m., de magnitud 4,0 y con epicentro en Chaparral, ubicado a 18 kilómetros de San Antonio, 19 kilómetros de Roncesvalles y 21 kilómetros de Chaparral, según el reporte del SGC.

El temblor fue sentido en ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué, Armenia, Pereira, Palmira, Jamundí y Caicedonia. Durante las horas posteriores del martes, la RSNC continuó registrando sismos de menor magnitud, entre 2,6 y 3,8, en la misma zona.

Temblores en Chaparral y Tolima: ¿Por qué ocurren y cómo prevenir un sismo? /Foto: IA

Publicidad

¿Tiene relación el terremoto del 10 de agosto con los sismos en Chaparral?

Publicidad

La actividad reciente se presenta seis semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en la zona de subducción.

Entre las hipótesis que estudia el SGC se encuentra la posibilidad de que los eventos registrados en Chaparral estén relacionados con cambios en las presiones y la transferencia de esfuerzos en las rocas después de la ruptura ocurrida en agosto.

Monica Arcila, directora técnica encargada de Geoamenazas del SGC, explicó en Blu Radio que en el departamento del Chocó se identificó recientemente un enjambre sísmico que podría corresponder a una respuesta más inmediata al evento del 10 de agosto.

Publicidad

Sin embargo, aclaró que el comportamiento registrado en Chaparral constituye una situación diferente y que su posible relación con el terremoto de agosto continúa siendo una hipótesis en estudio.

Publicidad

La funcionaria enfatizó que esta posibilidad es únicamente un planteamiento teórico entre diferentes explicaciones y recordó que actualmente la ciencia no cuenta con métodos que permitan predecir terremotos. “Actualmente la ciencia no reconoce que los sismos los podamos predecir”, afirmó.

¿Por qué se presentan tantos sismos en Chaparral?

Mónica Arcila también mencionó en la emisora que las características de la actividad registrada y señaló que podría tratarse de un enjambre sísmico.

Puedes leer: Big One: el megaterremoto que podría desatar la falla de San Andrés y las zonas en riesgo

“Si lo refieres como un enjambre, esta es una característica de una concentración de eventos en el tiempo, con diferentes magnitudes, que no responden a un evento principal y una secuencia de réplicas”, explicó. Asimismo, Freddy Tovar, coordinador de la RSNC, indicó que la frecuencia de los movimientos sísmicos se encuentra por encima del promedio observado semanas atrás.

Publicidad

“Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas, que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, señaló.

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el SGC mantiene el monitoreo permanente de la zona e invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.